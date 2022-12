ADO A20+ è la bici elettrica compatta per la città, ora a meno di 700€

Nuovo giorno, nuova occasioni di passare alla mobilità green: ADO A20+ è la bici elettrica dalle dimensioni compatte, perfetta per la città, ora in offerta ad un prezzo top grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying. Un modello da prendere al volo, specialmente se con spedizione dai magazzini europei dello store!

ADO A20+ a prezzo super con questo nuovo codice sconto (e spedizione EU)

ADO A20+ è una e-bike che conosciamo bene, già protagonista di varie offerte. Si tratta di un modello adatto a tutti, sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle bici elettriche che per utenti esperti in cerca di un nuovo prodotto. Presente all'appello un motore brushless da 250W di potenza, per una velocità fino a 25 km/h ed un'autonomia intorno ai 60 km.

L'e-bike è dotata di cambio Shimano a 7 velocità, certificazione IPX5, pneumatici antiscivolo da 20″, un pratico schermo LCD ed un corpo pieghevole (in modo da portela trasportare in tutta comodità oppure per riporla senza ingombri).

La migliore occasione per acquistare la bici elettrica ADO A20+ arriva da Geekbuying, grazie al nuovo codice sconto: l'e-bike scende a meno di 700€, un'occasione ghiotta con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori occasioni e non perdere nessuna offerta, iscrivi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il