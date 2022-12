BlackView Tab 15 è sempre più conveniente: 10.5″, 4G e Widevine L1 a prezzo super

Il tablet delle feste è sempre lui: Blackview Tab 15 è il modello perfetto per chi cerca un terminale votato all'intrattenimento, con tanto di Widevine L1, uno schermo ampio in Full HD+, Android 12 e supporto SIM. Il regalo perfetto per godersi i giorni di festa al caldo, con le proprie serie TV preferite!

BlackView Tab 15: risparmia con il nuovo codice sconto di Hekka!

Il tablet targato Blackview si presenta come un terminale accessibile, ma senza rinunciare allo stile. Il corpo è realizzato in metallo, con uno spessore di 7.3 mm ed un peso contenuto; frontalmente abbiamo uno schermo In-Cell da 10.5″ e grazie alla certificazione Widevine L1 è possibile guardare le principali piattaforme di streaming video in Full HD (Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube e così via).

Il cuore di Blackview Tab 15 è il chipset Unisoc T610, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Presenti all'appello speaker stereo, una camera da 13 MP, 8.280 mAh di batteria, 18W di ricarica, Android 12 (con Doke OS_P 3.0), connettività 4G LTE e GPS.

Il nuovo Blackview Tab 15 arriva sullo store Hekka e ovviamente è disponibile in offerta con Coupon: il prezzo scende e diventa ancora più interessante! Il tablet perfetto per chi cerca una soluzione con uno schermo ampio e la possibilità di vedere Netflix (e non solo) in alta definizione.

