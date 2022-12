Blackview A52 scende a 84€: l’entry-level stiloso per tutte le tasche!

L'offerta che vi proponiamo oggi vi permetterà di portare a casa un telefono dedicato principalmente a chi ne fa un utilizzo semplice, oppure ha bisogno di un secondo dispositivo da tenere sempre con sé. Stiamo parlando di Blackview A52, che con il codice sconto di oggi costa meno di 90€.

Blackview A52 è uno smartphone entry-level che può essere vostro a soli 84.7€ con codice sconto

Blackview A52 è uno smartphone entry-level dotato di processore Unisoc SC9863A1 con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Equipaggiato con Android 12, questo smartphone offre un display IPS HD+ da 6.5″ e il supporto Dual Sim 4G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Blackview A52 è dotato di una fotocamera principale da 13 MP ed una selfie camera da 5 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, garantisce una grande autonomia grazie alla capienza da 5180 mAh.

La connettività, invece, prevede la presenza del modulo NFC compatibile con Google Pay. In questo modo sarà possibile sfruttare il telefono anche per i pagamenti in mobilità.

Blackview A52 in versione Global da 2/32 GB è disponibile su Hekka al prezzo di 84.7€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

