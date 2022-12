Integrazione smartphone/tablet secondo OPPO: tutto sull’ecosistema del brand

Ormai da anni quando si parla di prodotti tech si sente nominare la parola “ecosistema”: ma cosa si intende per ecosistema smart? Perchè è così importante per l'integrazione dei dispositivi tra di loro e perchè, se ben realizzato, può rappresentare la svolta per il successo di uno o più prodotti?

Nelle ultime settimane ho ricevuto un po' dei dispositivi più recenti lanciati da OPPO, e ho provato ad andare un po' oltre i canonici test da recensione che siamo soliti fare, per provare a capire effettivamente il potenziale dell'ecosistema OPPO.

L'importanza dell'ecosistema smart spiegato con OPPO Reno 8 Pro e OPPO Pad!

I dispositivi utilizzati per i test

I protagonisti sono proprio loro: OPPO Pad e OPPO Reno 8 Pro, due dispositivi molto interessanti di cui vi abbiamo ampiamente parlato nelle nostre recensioni qui sul sito e su YouTube, rispettivamente un tablet da 10″ pollici di fascia media ed uno smartphone che rappresenta per OPPO il fiore all'occhiello della fascia medio-alta.

Negli ultimi aggiornamenti rilasciati da OPPO sui suoi dispositivi (anche quelli non più nuovissimi, come il Find X3 Pro, ad esempio) è comparsa una nuova funzionalità che mette in collegamento i due dispositivi e ci permette di muoverci da uno all'altro tramite l'utilizzo di soltanto uno dei due prodotti, mentre l'altro è comodamente riposto in tasca o nello zaino.

Si chiama Multi-Screen Connect ed è una connessione intelligente tra smartphone e tablet (o anche PC, ma ve lo spiego più avanti) che consente di avere completo controllo del cellulare direttamente dall'altro dispositivo.

Come funziona la connessione

Il collegamento dei due dispositivi tra di loro è di una semplicità unica: dopo aver attivato il Wi-Fi (che deve essere connesso ad una rete 5GHz su entrambi i device) e il Bluetooth, dal telefono sarà necessario avviare l’app direttamente dal menù rapido attraverso l’icona dedicata oppure andando nel menù Connessione & Condivisione e successivamente Multi-Screen Connect.

Fatto ciò, il dispositivo da cui state eseguendo l'abbinamento effettuerà una scansione dei prodotti compatibili nelle vicinanze ed il gioco è fatto. La connessione è pressochè istantanea, a patto che abbiate una buona connessione: i tempi di latenza sono bassissimi e la reazione è praticamente in tempo reale.

Funzionalità e limitazioni

Partiamo innanzitutto dallo scenario base, ovvero l'interazione tra lo smartphone ed il tablet di OPPO, ovviamente entrambi aggiornati alla ColorOS 12. Tramite il Multi-Screen Connect abbiamo la possibilità di effettuare un mirroring dello schermo dello smartphone direttamente sul tablet: i benefici sono molteplici e consentono di migliorare la produttività nei casi in cui, ad esempio, le finestre multiple non dovessero essere abbastanza.

Nel caso in cui si desideri ricopiare una chat di Whatsapp, ad esempio, si può sfruttare la finestra condivisa anzichè utilizzare lo smartphone direttamente. Tra le limitazioni che è il caso di menzionare c'è sicuramente l'impossibilità di copiare contenuti in modalità drag&drop: ad ogni modo il produttore ha anche migliorato ulteriormente il servizio OPPO Share che, sfruttando la tecnologia Wi-Fi Direct, riesce a garantire trasferimenti di file a velocità molto alte tra i suoi dispositivi.

Notevolmente più efficiente è, invece, il sistema PC Connect che mette in collegamento lo smartphone di OPPO con il nostro computer: con Multi-Screen Connect su PC è possibile ricevere le notifiche, gestire il telefono, aprire le app, e soprattutto fare drag&drop dei file, copiare testo, foto e molto altro.

Il tutto non funziona in una web-app ma bensì su un'applicazione dedicata e scaricabile dal sito connect.oppo.com: al momento in cui ho provato la piattaforma, è disponibile solo per PC Windows che abbiano almeno un Intel Core i3, 8GB di Ram, modulo Wi-Fi (compatibile con Wi-Fi Direct) e modulo Bluetooth 4.1.

La tecnologia è molto interessante e ben sviluppata, soprattutto se consideriamo che avviene totalmente in maniera Wireless: i trasferimenti dei file sono velocissimi, nell'arco di pochi secondi per 100MB di trasferimento. In più grazie al mirroring è possibile anche sfruttare le fotocamere dello smartphone per poter effettuare videocall sullo schermo del computer, o ancora inviare messaggi, consultare applicazioni e via discorrendo, tutto senza mai tirare fuori dalla tasca lo smartphone.

Un sistema nuovo e sempre più affidabile per poter interconnettere i dispositivi ed essere ancora più connessi e produttivi, senza rallentamenti di alcun tipo: brava OPPO per l'impegno.

