Sempre al sicuro in auto con Xiaomi 70mai: Dash Cam e retrocamera ad un prezzo super

Il brand di Xiaomi YouPin 70mai è specializzato in prodotti tech per ogni evenienza: tra le categorie di prodotti più interessanti, grazie al loro rapporto qualità/prezzo invidiabile, troviamo quello delle camere da auto, utilissime in molteplici scenari. Per chi cerca una soluzione completa ed accessibile, 70mai Smart Dash Cam Pro Plus A500 è il modello più adatto: la qualità di un marchio partner di Xiaomi, un codice sconto dedicato ed una pratica retrocamera inclusa!

Xiaomi presenta 70mai Smart Dash Cam Pro Plus: la sicurezza raddoppia con la retrocamera inclusa

La Dash Cam di 70mai, modello A500, arriva da Xiaomi YouPin ed offre una visiona completa intorno al veicolo (fronte e retro) grazie alla camera posteriore RC06 presente in bundle. Il modulo principale è dotato di un sensore Sony IMX335 da 5 MP (con obiettivo f/1.8 e FOV 140°) ed è in grado di effettuare riprese fino alla risoluzione di 2592 x 1944 pixel (2.7K) a 30 fps. È presente uno schermo IPS da 2″ e non mancano il supporto alle schedine TF, il GPS integrato e la visione notturna HD. L'utilizzo è gestibile direttamente tramite l'applicazione dedicata.

La 70mai Smart Dash Cam Pro Plus con retrocamera inclusa scende di prezzo sullo store Hekka con il codice sconto che trovate nel box in basso: è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio!

