ZTE presenta K98: tablet con display da 10.1″, Snapdragon e Pen

ZTE ha lanciato oggi sul mercato cinese il nuovo tablet K98, un dispositivo altamente personalizzabile che sarà destinato principalmente agli utenti delle grandi imprese oppure ai funzionari governativi. Stiamo quindi parlando di un business tablet che porta in dotazione anche una Penna Stylus.

ZTE K98: display 2K, Snapdragon 680 e fotocamera da 13 MP per questo business tablet

ZTE K98 è un tablet dotato di uno schermo da 10.4″ con definizione QHD, alimentato da una grande batteria da 7250 mAh e dal chipset Snapdragon 680 di Qualcomm. Purtroppo, al momento, non sono note le specifiche tecniche per quanto riguarda i quantitavi di RAM e spazio di archiviazione a disposizione di questo dispositivo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ZTE K98 offre una fotocamera posteriore da 13 MP, mentre per i selfie abbiamo un semplice sensore da 8 MP. Il tablet supporta la ricarica rapida tramite USB-C e la ricarica wireless, oltre ad essere dotato anche di un jack audio da 3.5 millimetri.

Nella confezione di vendita, inoltre, è presente anche una cover protettiva, una tastiere ed una penna Stylus K-Pencil con supporto per la ricarica wireless magnetica. Da non sottovalutare anche il comparto audio, dotato di effetti sonori immersivi 3D grazie al supporto per DTS:X Ultra.

ZTE K98 è disponibile in Cina tramite le piattaforme online come Jingdong, che permettono alle compagnie di personalizzare il tablet in base alle esigenze lavorative. Il prezzo, tuttavia, non è stato ancora annunciato dalla nota azienda cinese.

Vi ricordiamo che proprio in questi giorni ZTE ha aggiornato la lineup del flagship Axon 40 Ultra con una nuova Space Edition.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il