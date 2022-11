ZTE Axon 40 Ultra cambia stile per la nuova Space Edition (ed è bellissimo)

Il super flagship Axon 40 Ultra ci ha regalato grandi soddisfazioni in fase di recensione sia per quanto riguarda la parte tecnica, ma soprattutto per il suo design elegantissimo. Un vero gioiello, caratterizzato da uno stile diverso dal solito ed un look accattivante. A quanto pare il top di gamma è pronto a fare il bis rinnovandosi ancora una volta. E lo fa in grande stile, letteralmente, con l'uscita di ZTE Axon 40 Ultra Space Edition.

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition: le novità della nuova versione

Axon 40 Ultra

Il predecessore è stato il primo smartphone al mondo con ben 18 GB di RAM e 1 TB di storage: memorie da record per un top di gamma stellare. Ma quali sono le novità della nuova versione ZTE Axon 40 Ultra Space Edition?

Questa edizione speciale di ZTE Axon 40 Ultra celebra l'impresa spaziale della Cina che, per chi non lo sapesse, è stato l'unico paese oltre a Russia e Stati Uniti d'America ad aver effettuato con successo un volo nello Spazio con equipaggio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, questo modello non differisce molto dall'edizione standard, fatta eccezione per la presenza di un inedito chip di sicurezza indipendente di cui, purtroppo, non si hanno molte informazioni.

Tuttavia l'azienda ha svelato un design nuovo di zecca, ispirato da luci e ombre che viaggiano nel tempo e nello spazio: il modulo fotografico ora è fuso con la scocca e si eleva sopra di esso con un effetto elegantissimo, imitando i bordi affilati di una navetta spaziale. Il pannello posteriore è in ceramica ed è stato realizzato utilizzando un processo di stampaggio integrato di nanofusione.

ZTE Axon 40 Ultra Space Edition è disponibile per il pre-ordine in Cina al prezzo di 5.898 yuan per la variante 12/512 GB, e di 7.798 yuan per la versione 18/1 TB. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal prossimo 6 dicembre. Al momento, purtroppo, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il