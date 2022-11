ZTE Axon 40 Ultra cambia stile per la nuova Space Edition (ma è sempre elegantissimo)

Il super flagship Axon 40 Ultra ci ha regalato grandi soddisfazioni in fase di recensione sia per quanto riguarda la parte tecnica, ma sopratutto per il suo design elegantissimo. Un vero gioiello, caratterizzato da uno stile diverso dal solito ed un look accattivante. A quanto pare il top di gamma è pronto a fare il bis rinnovandosi ancora una volta. La conferma arriva da un poster ufficiale, che anticipa l'uscita di ZTE Axon 40 Ultra Space Edition.

ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition: le novità della nuova versione

Axon 40 Ultra

Il predecessore è stato il primo smartphone al mondo con ben 18 GB di RAM e 1 TB di storage: memorie da record per un top di gamma stellare. Ma quali sono le novità della nuova versione ZTE Axon 40 Ultra Space Edition?

Quasi sicuramente le specifiche tecniche resteranno invariate, mentre ci sarà un boost in termini di memorie (non ancora confermato). Tuttavia l'azienda ha svelato un design nuovo di zecca: il modulo fotografico ora è fuso con la scocca e si eleva sopra di esso con un effetto elegantissimo.

Al momento la data d'uscita ed il prezzo di ZTE Axon 40 Ultra Space Edition non sono stati ancora svelati: l'azienda si è limitata ad anticipare l'uscita del flagship ma di certo ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

