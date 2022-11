Le tue pulizie smart con Yeedi: tutte le occasioni per il Black Friday!

Il mese di novembre è uno dei più attesi grazie al Black Friday, la festa degli sconti stranota in tutto il mondo: brand ed e-commerce si danno battaglia a colpi di occasioni d'oro, con promozioni che riguardano praticamente tutto. Il mondo del tech non è solo smartphone e PC, ma anche pulizie smart: se cercate un robot aspirapolvere per una mano nelle faccende di casa, allora le offerte Yeedi in occasione del Black Friday vi faranno gola!

I robot aspirapolvere Yeedi sono in offerta per il Black Friday: risparmia su Amazon ed eBay

Il brand Yeedi è un marchio specializzato nelle pulizie intelligenti, celebre per i suoi robottini aspirapolvere. Ci sono soluzioni low budget, modelli premium, vacuum cleaner con funzione di lavapavimenti e versioni accompagnati da una dock di svuotamento. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche: le offerte Black Friday di Yeedi non fanno eccezione e propongono un panorama variegato.

Cercate un robot economico e conveniente, ma senza troppe rinunce? Allora Yeedi Vac Hybrid è il modello che fa al caso vostro: aspira lo sporco con una potenza di 2500 PA, lava i pavimenti ed è dotato di un sistema di mappatura dell'ambiente preciso ed affidabile (per evitare gli ostacoli ed offrire una pulizia totale).

Un altro modello particolarmente apprezzato è Yeedi Vac 2 Pro: in questo caso si sale di livello con una potenza di 3.000 PA, un sistema di lavaggio avanzato con mopping oscillante (si muove avanti e indietro 5 volete più velocemente), tecnologia Obstacle Avoidance 3D per percepire in modo intelligente e preciso oggetti ed ostacoli vari, fino a 240 minuti di autonomia e tanto altro ancora!

Tra i robot aspirapolvere in offerta per il Black Friday troviamo Yeedi Mop Station, un altro dispositivo che trova una nutrita schiera di appassionati. Anche in questo caso si tratta di un modello 2 in 1 (pulisce e lava) ma abbiamo un'aggiunta gradita: una dock di svuotamento per la pulizia automatica del robottino.

Dotato di una potenza di 2.500 PA, il vacuum integra due tappetini a rotazione premuti strettamente contro il pavimento da una pressione di 10N (per simulare la pulizia manuale) in modo da eliminare anche le macchie ostinate. Ovviamente non mancano i controlli vocali tramite Alexa e Google, così come la possibilità di gestire il robot tramite l'app dedicata.

E ora, bando alle ciance, eccovi tutte le occasioni di Yeedi per il Black Friday, direttamente da Amazon ed eBay!

Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Yeedi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il