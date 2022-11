Xiaomi Watch S2 e TWS Buds 4: i prezzi svelati prima del lancio

Nelle scorse ore la casa di Lei Jun ha finalmente svelata la data di presentazione di Xiaomi 13, insieme ai primissimi dettagli sulla nuova gamma. Ovviamente l'hype è alle stelle e come ogni mega evento che si rispetti, oltre alla serie top avremo anche il debutto di vari accessori. Tra questi, anche Xiaomi Watch S2 e gli auricolari true wireless Buds 4, ora protagonisti di un leak che ne svela il prezzo di vendita!

Xiaomi Watch S2 e Buds 4: un leak svela il prezzo dei nuovi accessori in arrivo

Come al solito, ricordiamo che l'evento Xiaomi si terrà in Cina (il prossimo 1° dicembre): al momento non ci sono ancora dettagli in merito alla presentazione internazionale ed è probabile che se ne parlerà direttamente nei primi mesi del 2023. Di conseguenza, per ora si parla del prezzo in patria, sia per quanto riguarda Xiaomi Watch S2 che le Buds 4.

Stando a quanto rivelato da un insider (solitamente affidabile), il nuovo smartwatch Xiaomi sarà lanciato ad un prezzo di circa 132€ al cambio, ossia 999 yuan. Le cuffiette TWS, invece, debutteranno a circa 79€ al cambio attuale, ovvero 600 yuan.

Probabilmente Watch S2 sarà lanciato in doppia versione: una con cinturino in silicone ed una variante con cinturino in pelle, ad un prezzo maggiorato (come avvenuto per l'attuale modello, proposto a 1.049/1.149 yuan in patria). Da notare un leggero calo di prezzo per il nuovo arrivato.

Ricordiamo che il primo S1 è stato lanciato sia in Cina che in Italia (anche in versione “sportiva”): di conseguenza è lecito immaginare che anche la nuova generazione arriverà alle nostre latitudini. Per quanto riguarda invece le Xiaomi Buds 4, la versione Pro è già stata lanciata in patria: per l'Europa e l'Italia bisognerà pazientare.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il