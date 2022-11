Xiaomi Watch S1 Active a 119€: lo sportwatch scende al miglior prezzo!

State cercando uno smartwatch completo e dal prezzo abbordabile? Xiaomi Watch S1 Active è l'indossabile sportivo che non si fa mancare praticamente nulla ed ora è in super offerta al minimo storico. Un'occasione imperdibile per mettere le mani su un indossabile stellare!

Xiaomi Watch S1 Active al minimo storico: imperdibile a questo prezzo

Oltre a realizzare smartphone di qualità, notebook ed accessori, la casa di Lei Jun è ormai ampiamente specializzata anche nel campo degli indossabili. Xiaomi Watch S1 Active è uno sportwatch fresco e giovanile, con un ampio display AMOLED da 1.43″ ed i comandi vocali con Alexa. Non mancano NFC, GPS e chiamate Bluetooth, ovviamente insieme a tantissime modalità sportive e al monitoraggio completo della salute.

Xiaomi Watch S1 Active scende al miglior prezzo di sempre grazie allo store Hekka: il dispositivo è spedito dalla Cina ma si tratta della versione Global. Inoltre la spedizione è gratuita e senza alcun rischio.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il