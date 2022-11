Tutti pronti per la maratona di film di Natale con il mini-proiettore Xiaomi Wanbo X1 Pro

Con il Natale ormai alle porte e l'arrivo del freddo, chi non desidera trascorrere una bella serata in casa, in compagnia degli amici, guardando un bel film e gustando una bevanda calda? Con il mini-proiettore Xiaomi Wanbo X1 Pro, potete trasformare la vostra abitazione in una vera e propria sala cinematografica!

Compatto, leggero e trasportabile ovunque, questo mini-proiettore può adesso essere acquistato su HEKKA ad un prezzo super scontato. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Il mini-proiettore Xiaomi Wanbo X1 Pro è in offerta su HEKKA

Una delle principali particolarità di questo mini-proiettore è il rivestimento anti-polvere, che non solo garantisce una proiezione nitida e chiara, ma evita anche che il dispositivo possa danneggiarsi con l'ingresso di piccole particelle di polvere.

Se posizionato a una distanza di tre metri, Wanbo X1 Pro può proiettare un'immagine fino a 120″ ad una risoluzione nativa di 1280 x 720 pixel (mentre supporta la decodifica fino a 1080p). Il proiettore raggiunge una luminosità di 350 ANSI lumen, offre un sistema di messa a fuoco manuale, insieme ad una funzione di correzione della distorsione trapezoidale.

Al suo interno troviamo Android TV 9.0, per un rapido accesso alle principali piattaforme di streaming come Netflix e YouTube – e non solo. Si tratta di un prodotto poco rumoroso (36 dB) e che include anche un altoparlante da 3 W per una esperienza audio/video completa e coinvolgente.

Dal punto di vista della connettività, il mini-proiettore Wanbo X1 Pro supporta il Wi-Fi e può anche collegarsi via wireless o via cavo allo smartphone (Android o iOS) per la trasmissione dei contenuti.

Come anticipato, il mini-proiettore Xiaomi Wanbo X1 Pro può essere acquistato in offerta ad un prezzo scontato grazie al nostro codice sconto esclusivo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

