Xiaomi Band 7 Pro a metà prezzo: occasione d’oro con questo nuovo Coupon

Il nuovo fitness tracce premium di Xiaomi ha fatto breccia nel vostro cuore ma proprio non ve la sentite di pagarlo a prezzo pieno. Le occasioni non mancano di certo, ma quella proposta oggi da Hekka è davvero imbattibile: Xiaomi Smart Band 7 Pro (in versione CN) viene proposta a metà prezzo, con tanto di spedizione gratis!

Xiaomi Smart Band 7 Pro (CN) scende a soli 49.9€ con il nuovo Coupon Hekka

Ma quali sono le novità di Xiaomi Band 7 Pro? Vale davvero la pena passare al nuovo modello? La scelta è solo vostra dato che si tratta di uno stile completamente diverso rispetto al solito look della serie Mi Band. Il corpo a capsula è stato messo da parte in favore di un design più simile ad uno smartwatch tradizionale.

Abbiamo uno schermo OLED rettangolare da 1.64″ con Always-On e luminosità automatica, uno stile premium, il GPS integrato, tante modalità sportive ed il monitoraggio della salute (anche dei livelli di SpO2). Un dispositivo completo, ora proposto ad un prezzo assurdo!

Xiaomi Smart Band 7 Pro scende a soli 49.9€ (ricordate, si tratta della versione CHINA, ma utilizzabile senza alcun problema anche da noi): basterà sfruttare il nuovo coupon Hekka!

