MIUI 14 sarà il software Xiaomi più leggero, grazie a Razor Project

La compagnia cinese ha annunciato la data di presentazione di Xiaomi 13 e della prossima interfaccia del brand: la MIUI 14 debutterà ufficialmente il 1° dicembre e nell'attesa la casa di Lei Jun ci anticipa le novità del Razor Project. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quali saranno le aggiunte all'interfaccia proprietaria targata Xiaomi!

MIUI 14 Razor Project: quali sono le novità annunciate da Xiaomi

Lo scopo del Razor Project è un qualcosa di concettuale, ma che ovviamente va a riflettersi all'interno del software Xiaomi. L'azienda promette un firmware leggero (e quindi dal peso contenuto), un utilizzo minimo della memoria ed un quantitativo ridotto di applicazioni non disinstallabili. Insomma, per la MIUI 14, Xiaomi ha deciso di puntare su un software leggero, fluido e performante, che vada incontro anche agli utenti più esigenti ed attenti a determinate problematiche.

Andiamo a vedere punto per punto le novità che sono state annunciate e che troveranno applicazione nella prossima versione dell'UI del brand cinese.

La nuova filosofia della MIUI 14 è quella di sbarazzarsi di tutto il superfluo e trova applicazione nel Razor Project (un vero e proprio taglio col passato). Il primo passo riguarda lo spazio occupato dal firmware stesso: secondo quanto dichiarato da Xiaomi ci ritroveremo con un software di dimensioni ridotte del 23% rispetto alla MIUI 13.

Il secondo passo riguarda la gestione della RAM: la MIUI 14 opterà per un approccio più aggressivo, in modo da ottenere più memoria libera per l'utente.

Infine il numero di applicazioni di sistema necessarie è stato ridotto. Ciò vuol dire che si potrà disinstallare quasi ogni app, fatta eccezione per 8 fondamentali ossia: Telefono, SMS, Impostazioni, Browser, Fotocamera, File, Mi Store, Rubrica.

Queste novità sono in linea con quanto annunciato di recente dalla stessa Xiaomi: la compagnia ha promesso il software più snello e leggero di tutti, quindi ci aspettiamo davvero grandi cose dalla MIUI 14 e dal Razor Project.

