Respira meglio con l’umidificatore antibatterico Xiaomi: in sconto con coupon esclusivo!

Se cercate un modo per rendere meno secca l'aria di casa, favorendo una migliore respirazione, oggi vi proponiamo un codice sconto esclusivo che vi permetterà di risparmiare sull'umidificatore antibatterico di Xiaomi Mijia.

Xiaomi Mijia Anti-bacterial Humidifier 2 a soli 60€ con il nostro codice sconto

Xiaomi Mijia Anti-bacterial Humidifier 2 è un dispositivo in grado di umidificare gli ambienti domestici andando inoltre ad eliminare i batteri grazie ai raggi ultravioletti. Con una 350 millilitri di nebbia all'ora, l'umidificatore è ideale per migliorare l'aria che si respira nelle stanze della casa.

Il serbatoio da 4.5 litri, una volta riempito, offre un'autonomia complessiva di circa 32 ore. Nel caso l'acqua finisse in anticipo, tuttavia, è possibile ricaricare il dispositivo versando l'acqua direttamente dal lato superiore.

L'umidificatore produce un rumore massimo di 32 decibel, non disturbando il sonno nel caso in cui si voglia rinfrescare la stanza anche di notte. Con il serbatoio per gli oli essenziali, inoltre, questo dispositivo può anche funzionare come diffusore di aromi.

Xiaomi Mijia Anti-bacterial Humidifier 2 è disponibile su Hekka al prezzo di 60.9€ grazie al nostro codice sconto esclusivo. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

