Il Black Friday è finito ma Xiaomi 12 è ancora a prezzo super

Ci siamo lasciati alle spalle il Black Friday ed il Cyber Monday, tuttavia le occasioni per risparmiare sul meglio di Xiaomi non sono ancora finite: l'ultimo top di gamma del brand scende di prezzo con coupon e spedizione gratis. È il momento giusto di mettere le mani su Xiaomi 12, il flagship compatto della casa di Lei Jun!

Xiaomi 12 cala di prezzo con questo coupon Hekka: da prendere al volo!

Il “piccolo” Xiaomi 12 è il top di gamma compatto di quest'anno: si tratta di un dispositivo dalle dimensioni contenute (lo stesso vale per il peso), ma senza rinunciare a nulla. Schermo AMOLED da 6.28″, Snapdragon 8 Gen 1, tanta batteria e una super ricarica da ben 120W (anche wireless, ma da 50W), fotocamera Sony da 50 MP e tanto altro ancora!

Xiaomi 12 torna nuovamente in sconto grazie ad un coupon Hekka: il prezzo scende ed è presente la spedizione gratis (dai magazzini cinesi, ovviamente il telefono è in versione Global). Non si tratta di un minimo ma è davvero un buon prezzo, sopratutto tenendo conto che siamo fuori il periodo del Black Friday. E per scoprire tutti i segreti del top di gamma compatto, eccovi la nostra recensione.

