vivo Y02 ufficiale: è lo smartphone da comprare sotto i 95€

vivo ha presentato da poco i nuovi smartphone della serie X90. Questi, tuttavia, non sono stati gli unici smartphone di fine anno del brand: il produttore cinese, infatti, ha al contempo lavorato ad un nuovo entry-level che ha visto la luce proprio in queste ultime ore, ovvero vivo Y02. Ecco tutto quello che c'è da sapere su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo dello smartphone.

vivo Y02: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

L'aspetto di vivo Y02 è trapelato già qualche giorno fa, e le immagini ufficiali lo confermano. Lo smartphone è dotato di un ampio schermo con notch a goccia e cornici piuttosto sottili, mentre il mento è di dimensioni un po' più spesse. L'elemento caratterizzante è il modulo fotografico che occupa l'angolo superiore del dispositivo, una grande isola rettangolare con un ampio ritaglio circolare al suo interno ad ospitare un solo sensore e il flash LED.

Lo smartphone ha uno spessore di 8,49 mm e presenta una scocca posteriore piatta 2,5D con una finitura opaca, resistente ai graffi e anti-impronta. Per quanto riguarda il display, invece, abbiamo un pannello Halo FullView IPS LCD da 6.51″ con risoluzione HD+ e una aspect-ratio di 20:9. Si tratta di un'unità molto luminosa e che offre anche una particolare modalità di protezione degli occhi.

Specifiche tecniche

Purtroppo, il produttore non ha ancora rivelato qual è il SoC a bordo del suo nuovo smartphone. Stando a quanto emerso in rete, potrebbe trattarsi di un MediaTek Helio P22. Il tutto è poi supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Passando al comparto fotografico, lo smartphone dispone di un solo sensore esterno da 8 MP e flash LED, mentre la sefie-camera è da 5 MP. Altre caratteristiche di vivo Y02 comprendono una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 10W (microUSB), sistema operativo Funtouch OS 12 basato su Android 12 Go Edition, un jack per cuffie da 3,5 mm ma non dispone di un lettore di impronte digitali, per cui potrà essere sbloccato tramite riconoscimento facciale.

vivo Y02 – Disponibilità e prezzo

vivo Y02 è stato lanciato in Indonesia al prezzo di appena 90€ al cambio. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Cosmic Grey e Orchid Blue su Shopee e arriverà in futuro anche su Tokopedia e sul sito ufficiale del produttore. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

