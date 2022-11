vivo Y02: il prossimo entry-level potrebbe finalmente avere una data di lancio

vivo Y02 potrebbe avere una data di lancio: di recente è apparso in rete un'immagine teaser che, oltre a mostrare il design del presunto dispositivo, comunica anche quando l'azienda lo presenterà al mondo intero. Pronti a scoprire tutti i dettagli?

vivo Y02, ecco quando potrebbe essere lanciato

vivo Y02 sarà il prossimo entry-level del produttore cinese. Nel corso delle ultime settimane, le indiscrezioni sul suo conto sono cresciute a dismisura, e adesso un nuovo report di MySmartPrice non solo sembra mostrare il presunto design dello smartphone, ma ne rivela anche la data di lancio.

Le immagini render mostrano uno smartphone con un ampio schermo con notch a goccia e cornici piuttosto sottili, mentre il mento è di dimensioni un po' più spesse. L'elemento caratterizzante è il modulo fotografico che occupa l'angolo superiore del dispositivo, una grande isola rettangolare con un ampio ritaglio circolare al suo interno ad ospitare un solo sensore e il flash LED.

Il presunto poster di lancio svela anche due delle caratteristiche principali dello smartphone: una RAM di 3 GB e la presenza di una grande batteria di 5.000 mAh. E per quanto riguarda la data di lancio? Secondo la fonte, vivo Y02 vedrà la luce il prossimo 28 Novembre, tra pochissimi giorni, dunque! Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il destino di questo nuovo entry-level.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di vivo Y02, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il