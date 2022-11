Risparmia fino al 40% su cavi e caricatori con il Black Friday di Ugreen

Ugreen ha lanciato le nuove offerte per festeggiare la settimana del Black Friday con sconti fino al 40% su cavi, caricatori da auto, alimentatori e tanti altri accessori. Se avete bisogno di una pratica soluzione di ricarica, è il momento giusto per risparmiare!

Black Friday Ugreen: fino al 40% di sconto grazie a questi coupon!

Tra le offerte più interessanti troviamo il caricatore Nexode da 100W a cui è possibile collegare molteplici diversi dispositivi. Il caricatore è dotato di quattro ingressi, di cui tre sono USB-C ed una USB di Tipo A. Questo dispositivo offre la ricarica rapida tramite Power Delivery 3.0 (per le porte USB-C) e Quick Charge 4.0 (per l'unica porta USB-A).

Grazie al codice sconto che trovate qui sotto è possibile acquistare il caricatore Nexode da 100W al prezzo di 47.99€ invece di 79.99€.

Se avete necessità di ricaricare il vostro smartphone anche quando siete in auto, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta sul caricatore per presa accendi-sigari da 36W. Questo dispositivo offre due diverse uscite USB di tipo A con supporto per la ricarica rapida Quick Charge 3.0.

Il corpo il lega di alluminio consente a questo dispositivo di evitare il surriscaldamento, mantenendo intatte le prestazioni per una ricarica rapida fino a 36W. Il caricatore da auto può essere vostro al prezzo di 14.94€ con il codice sconto che trovate qui in basso.

In aggiunta ai caricatori, potreste aver bisogno anche di un nuovo cavo USB-C per caricare i vostri dispositivi. Anche in questo caso arriva in soccorso Ugreen con un'offerta davvero interessante per un cavo lungo ben 3 metri.

Questo cavo supporta la ricarica rapida 3A, offrendo una velocità di trasferimento dati pari a 480 Mbps. Intrecciato in nylon, questo cavo risulta più sicuro e durevole rispetto alle classiche guaine in plastica morbida. Grazie allo sconto del 15% questo cavo USB-C 3A da 3 metri può essere vostro al prezzo di 10.99€.

Le offerte Ugreen per il Black Friday sono tutto quello di cui avete bisogno per rinnovare la vostra stazione di ricarica, non trovate?

