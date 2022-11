Arriva l’edizione speciale di TicWatch GTH 2 dedicata al gioco Fantasy Westward Journey

Mobvoi ha lanciato una speciale edizione del suo TicWatch GTH 2 dedicata ad uno degli MMORPG più giocato di tutti i tempi: Fantasy Westward Journey. Il dispositivo offre alcuni elementi tematici, insieme a cinque mini-giochi eseguibili direttamente dal proprio polso! Pronti a scoprirne di più?

TicWatch GTH 2 Fantasy Westward Journey: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Avete mai sentito parlare di Fantasy Westward Journey? Si tratta di uno dei capolavori della NetEase, nonché uno degli MMORPG cinesi più giocati al mondo che conta oltre un milione di giocatori e che, dal momento del suo lancio – avvenuto ben ventuno anni fa – ha incassato più di sei miliardi di dollari.

Il nuovo smartwatch lanciato da Mobvoi, TicWatch GTH 2 Fantasy Westward Journey, si rivolge proprio ai fan del titolo. Si tratta, infatti, di una edizione speciale ispirata a tale universo, con il logo Fantasy Westward Journey inciso sulla corona ed una serie di quadranti a tema.

Rispetto alla versione standard, questo smartwatch dispone anche di cinque giochi interattivi integrati, accessibili e giocabili direttamente dal proprio polso: “Truth or Dare”, “Challenge Countdown”, “Multiple Choice Assistant”, “Choice Board” e “Book of Answers”. Per il resto, il dispositivo offre le stesse funzionalità di TicWatch GTH 2 classico.

Parliamo, quindi, di uno smartwatch con display da 1.72″ e risoluzione di 356×400 pixel; sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e della pressione; sensore di temperatura corporea, oltre cento modalità di allenamento, chiamate Bluetooth dual-mode e supporto per il controllo tramite comandi vocali.

TicWatch GTH 2 Fantasy Westward Journey – Disponibilità e prezzi

TicWatch GTH 2 Fantasy Westward Journey è stato lanciato in Cina al prezzo di 399 yuan, che corrispondono a circa 53€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

