Temptation Black Friday da Unieuro: sconti dal 25%, solo per 48 ore!

Il Black Friday è l'evento più importante dell'anno e Unieuro ha deciso di tentarci con una miriade di occasioni su tantissimi prodotti tech: il risparmio parte dal 25%, con tanti dispositivi Samsung, LG, HP e non solo… a prezzo stacciato! Approfittatene ora perché l'iniziativa durerà solo per i giorni del 24 e 25 novembre!

Parte il Temptation Black Friday di Unieuro: come risparmiare su tantissimi prodotti tech!

Dopo il NO IVA di alcuni giorni fa, ecco che Unieuro ha dato il via all'evento per il venerdì nero: il Temptation Black Friday, un'occasione ricca di tentazioni ma sempre un occhio al risparmio! Il meglio della tecnologia viene proposto a prezzi stracciati, con sconti dal 25% (a partire dai 199€) su migliaia di prodotti presenti nello store online!

Vi segnaliamo che la promozione è valida solo per ordini con consegna a domicilio e che sono esclusi i prodotti in volantino, preordini, console, Apple iPhone/AirPods/Watch/iMac/iPad, tutti i prodotti della linea Dyson aspirazione e cura della persona, i prodotti dei brand Aeg, Liebherr, Miele e la linea Smog 50's Style.

Di seguito trovate una breve selezione di occasioni per il Black Friday di Unieuro: si tratta di alcuni prodotti proposti a prezzo top! Infine vi lasciamo con la pagina dedicata all'evento, dove trovate tutte le offerte dedicate al venerdì nero!

