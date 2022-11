Cyber Monday Teclast: 40% di sconto su tablet e PC

Il giorno dedicato interamente alle offerte tech è finalmente arrivato e Teclast ha deciso di festeggiarlo con sconti fino al 40% su tablet e PC portatili. Grazie al Cyber Monday potrete rinnovare il vostro arsenal tech spendendo meno!

Teclast festeggia il Cyber Monday con sconti fino 40% su PC portatili e tablet

Tra le offerte sicuramente più interessanti troviamo il tablet Teclast P20S che, nella sua splendida rifinitura Ice Blue, è dotato di un display IPS HD+ da 10.1″ e rapporto d'aspetto in 16:10.

Questo tablet è equipaggiato con Android 12 e chiptset Mediatek P22 con processore octa-core con frequenza massima di 2.0 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Grazie al supporto per scheda SD, lo storage può essere ampliato fino a 1 TB.

Saliamo di livello con l'offerta sul tablet Teclast M40S, che offre un display FHD+ (1920 x 1200 pixel) da 10.1″. Questo dispositivo è protetto da un solido copro in metallo unibody ed è alimentato dal chipset Unisoc T610, un processore octa-core bilanciato tra potenza ed efficienza.

Grazie agli speaker stereo Pure Sound attivati in modalità landscape, questo tablet offre un suono potente ed immersivo, perfetto per la visione di contenuti multimediali o per l'ascolto di musica.

Se invece siete alla ricerca di un PC portatile, vi consigliamo l'offerta sul Teclast F15PLUS2: un notebook con schermo IPS FHD da 15.6″ che pesa soltanto 1.65 Kg con un spessore di appena 18 millimetri. Equipaggiato con processore Intel Celeron N4120. 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, questo PC è perfetto per il lavoro e lo studio.

Il sistema operativo pre-installato su questo notebook è il nuovo Windows 11, che sfrutta a pieno la connettività WiFi 2.4 + 5 GHz e il Bluetooth 4.2 di cui è dotato questo PC. Sono presenti anche due porte USB di Tipo A, un ingresso USB-C, connettore micro HDMI e jack per le cuffie.

Chiudiamo la nostra carrellata di consigli con l'offerta sul tablet Teclast P25T, dedicata a chi cerca un dispositivo più economico. Dotato di uno schermo IPS HD+ da 10.1″, offre un angolo di visione di ben 178°. Il tablet è alimentato dal processore Allwinner A133, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, con espansione tramite microSD fino a 1 TB.

Il tablet supporta la connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0, oltre ad essere dotato di una batteria da 5000 mAh che garantisce una grande autonomia. Teclast P25T è disponibile su Amazon al prezzo di 87.99€ invece di 109.99€.

Il Cyber Monday di Teclast offre quindi grandi sconti su alcuni dei migliori prodotti dell'azienda: l'occasione è davvero ghiotta per risparmiare ed equipaggiarsi di un nuovo dispositivo smart!

