Teclast festeggia il Black Friday con sconti fino al 40% su tablet e notebook!

L'evento dedicato al Black Friday targato Teclast durerà per tutta la settimana del venerdì nero, fino al 27 novembre. Tra i prodotti in offerta su Amazon troviamo sia tablet Android che notebook Windows: insomma, se avete bisogno di un nuovo terminale dedicato all'intrattenimento o alla produttività (o adatto ad entrambi) siete capitati di certo nel posto giusto!

Teclast: tutte le offerte dedicate al Black Friday!

Tra le occasioni del brand troviamo alcuni dei prodotti più apprezzati dagli utenti, caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo al top ed ora disponibili ad una cifra ancora più vantaggiosa. Andiamo scoprire le offerte Teclast per il Black Friday, tutti acquistabili a prezzo scontato su Amazon!

Il tablet Android Teclast M40S scende a soli 127.9€ per il Black Friday: si tratta di un modello con display IPS da 10.1″ (Full HD, 1920 x 1200 pixel), realizzato con un corpo solido e leggero (in metallo) e caratterizzato da un design stiloso.

Il dispositivo è mosso dal chipset Unisoc T610, monta speaker stereo Pure Sound ed integra un chip indipendente dedicato all'audio, per un'esperienza multimediale super. Lato software troviamo Android 11, per la massima fluidità.

Chi punta ad un nuovo notebook può fare affidamento su Teclast F15 Plus 2, un modello evergreen del brand. Il portatile scende a 263.9€ (invece di 329.9€): un prezzo di tutto rispetto per un modello con uno schermo IPS da 15.6″ Full HD, un corpo leggero e sottile (1.65 Kg e 18 mm di spessore) ed un processore Intel Gemini Lake di 8 Gen, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD.

Parliamo di un terminale realizzato in lega di alluminio, dotato di un trackpad ampio (da 128 x 76 mm), con Wi-Fi Dual Band e Windows 11.

Ritornando alle occasioni dedicate ai tablet, Teclast T40 Pro è il dispositivo perfetto per chi vuole fare un passo avanti. Disponibile a 183.9€ (invece di 229.9€), il dispositivo offre un corpo in metallo con lavorazione CNC, uno schermo da 10.4″ di BOE con risoluzione 2K e ottimizzazione T-Color 2.0, un chip Unisoc T618, 8/128 GB di memorie, ed una capiente batteria da 7.000 mAh (con ricarica da 18W).

A completare il pacchetto troviamo una fotocamera Sony da 13 MP un modulo per i selfie da 8 MP, sensore di prossimità e quello di luminosità. Insomma, un modello completo a tutto tondo!

La nostra panoramica si conclude con Teclast M40 Pro, in sconto a 151.9€ (invece di 189.9€). Ritroviamo il chipset Unisoc T618 con GPU Mali G52 (buona anche per giocare), 6/128 GB di storage, uno slot micro SD per beneficiare di più spazio, speaker stereo con funzione Teclast Momentum II Sound e 7.000 mAh di batteria.

Lato software abbiamo Android 11, mentre il corpo sottile e leggero in metallo contribuisce a dare un'impressione premium (che aumenta grazie anche al vetro protettivo con curvatura 2.5D).

Volete scoprire tutte le offerte Teclast, date un'occhiata a questa pagina: troverete una valanga di tablet e portatili del brand a prezzo scontato!

