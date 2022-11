Surfshark: sconto dell’84% e due mesi di VPN gratis con la nuova promo Black Friday

State pensando di attivare un servizio di VPN per proteggere la vostra vita Online e rendere la navigazione in Internet molto più sicura, oltre che vantaggiosa? Questo potrebbe essere il miglior momento per farlo: in occasione del Black Friday, infatti, Surfshark sta offrendo uno sconto dell'84% sul suo servizio di VPN, oltre a due mesi di abbonamento gratuiti! Sveliamo tutti i dettagli dell'offerta in questo articolo.

La VPN di Surfshark costa 2€ al mese con questa incredibile promo

Anche Surfshark partecipa al Black Friday lanciando una grandiosa promozione. Ancora per qualche giorno, potrete attivare il migliore servizio di VPN al mondo usufruendo di uno sconto dell'84%! La promozione prevede due anni di abbonamento a soli 2.05€ al mese, per un totale di 53.28€ per i primi ventiquattro mesi. Oltre ciò, Surfshark sta offrendo anche due mesi di servizio completamente gratuiti!

Per poco più di 2€ al mese, dunque, potrete ottenere:

Condivisione della rete VPN di Surfshark con un numero di dispositivi illimitato ;

della rete di Surfshark con un numero di dispositivi ; Accesso a CleanWeb , uno strumento che blocca il caricamento degli annunci e di adware dannosi conosciuti;

, uno strumento che blocca il caricamento degli annunci e di adware dannosi conosciuti; Navigazione in Chrome, Firefox ed Edge senza i fastidiosi pop-up per il consenso dei cookie che appaiono quando si visita un sito Web;

in Chrome, Firefox ed Edge per il consenso dei cookie che appaiono quando si visita un sito Web; Autenticazione a due fattori , per aumentare il livello di sicurezza degli account;

, per aumentare il livello di sicurezza degli account; Assistenza giorno e notte tramite chat ed e-mail.

Ovviamente, restano inclusi tutti i vantaggi offerti dalla VPN di Surfshark, e quindi la protezione della privacy, nascondendo il nostro indirizzo IP, che è identificativo di informazioni sensibili e importanti; mostra offerte Online migliori. Molti negozi, infatti, offrono prezzi diversi a seconda della posizione geografica dell'utente. La VPN permette, quindi, di ottenere il miglior prezzo possibile rimanendo nascosto; e ancora, la VPN di Surfshark rende più sicuro utilizzare una rete Wi-Fi pubblica non protetta, come quella di una biblioteca o di una caffetteria, proteggendo il flusso di dati e informazioni; e difende da attacchi hacker e da annunci e attività indesiderate.

Insomma, questa è davvero una grande occasione per iniziare ad utilizzare la VPN e passare ad una navigazione più sicura, più vantaggiosa e più protetta! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il