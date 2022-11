Registra le tue acrobazie SJCAM SJ10 Pro: quasi 100€ di sconto con coupon!

Se cercate una action camera per registrare le vostre avventure in giro per il mondo, l'offerta che vi proponiamo oggi sulla SJCAM SJ10 Pro potrebbe fare proprio al caso vostro. Grazie ad un codice sconto è possibile portarla a casa ad un ottimo prezzo!

SJCAM SJ10 Pro con video in 4K/60 FPS e live streaming: oggi in sconto con coupon!

SJCAM SJ10 Pro è una action cam in grado di registrare video ad una risoluzione 4K e 60 frame per secondo. Grazie al display IPS touch da 2.33″ è possibile regolare al meglio le impostazioni e contemporaneamente dare un'occhiata al feed video che stiamo registrando.

La stabilizzazione giroscopica di cui è dotata questa action cam la rende perfetta anche per gli sport di movimento, in particolare modo la discesa in snowboard o il motocross. Inoltre, essendo resistente all'acqua, la SJCAM SJ10 Pro può registrare le vostre immersioni fino a 10 metri di profondità.

Grazie alla funzione di live streaming, inoltre, è possibile postare in diretta sui social i vostri filmati anche per diverse ore, grazie alla batteria da 1300 mAh che garantisce una buona autonomia.

SJCAM SJ10 Pro è disponibile su Hekka al prezzo di 159€ (invece di 247€) grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

