Lo Snapdragon 8 Gen 2 di Samsung Galaxy S23 sarà più potente

Fresca della tanto attesa presentazione dello Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm ha confermato che lavorerà al fianco di Samsung per il lancio della serie Galaxy S23. Nonostante le voci sull'Exynos 2300, adesso è praticamente confermato quanto trapelato da mesi, ovvero che S23 abbandonerà le soluzioni Exynos in favore di quelle Snapdragon. Ma il mistero si infittisce ulteriormente dopo le affermazioni del leaker Ice Universe, secondo cui ci sarebbe un'inedita variante del SoC realizzata ad hoc per la compagnia sud coreana.

Snapdragon 8 Gen 2 in due varianti, e uno sarà per la serie Samsung Galaxy S23

Prepare to play on a whole new level. 🎮 https://t.co/CSBKxSlGxD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) November 16, 2022

Il tweet di Qualcomm e Samsung parla chiaro: le due compagnia si sono alleate per la partnership Snapdragon Pro Series; come recita il post su Twitter, “non c'è miglior combinazione fra Snapdragon Elite Gaming e i flagship Samsung“. Per chi non la conoscesse, Snapdragon Pro Series è il torneo e-sport che Qualcomm organizza in giro per il mondo per patrocinare il gaming su smartphone e sponsorizzare le prestazioni fornite dai suoi chipset.

The model of Snapdragon 8Gen2 is SM8550-AB, which means that SM8550-AC exists. Is this the exclusive version of Samsung? — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

E fin qua non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che il leaker Ice Universe afferma che esistano due varianti dello Snapdragon 8 Gen 2, cioè SM8550-AB e SM8550-AC. Mentre la prima sarebbe quella presentata ufficialmente da Qualcomm, si ipotizza che la seconda sia invece quella realizzata in esclusiva per Samsung. Non è la prima volta che Qualcomm realizza varianti AA, AB e AC dei suoi chipset, per esempio Snapdragon 730 e 730G (SM7150-AA/AB), Snapdragon 765 e 765G (SM7250-AA/AB), ma anche per la fascia alta, fra Snapdragon 801 (MSM8974AA/AB/AC), Snapdragon 821 (MSM8996 Pro-AB/AC) e Snapdragon 865+ e 870 (SM8250-AB/AC).

Snapdragon 8 Gen 2 The highest frequency of CPU is 3.2GHz, but Samsung S23 is as high as 3.36GHz, which is an unsolved mystery.Two possibilities: 1. Samsung monopolizes the high-frequency CPU 2.This is just Samsung's early test, and the follow-up will reach 3.2GHz. pic.twitter.com/2UQot8JPOy — Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Non finisce qui, perché sempre Ice Universe posta degli screenshot di benchmark GeekBench, nel primo caso del presunto iQOO 11 (vivo V2243A) e di Samsung Galaxy S23 (SM-S918U). Nonostante il nome tecnico “Kalama” dello Snapdragon 8 Gen 2 sia indicato su entrambi, a cambiare è la frequenza del picco del core Cortex-X3 della CPU: sul primo arriva a 3,19 GHz, sul secondo 3,36 GHz. A questo punto, le opzioni sono due: o quel benchmark di S23 è stato fatto su una versione di test dello Snap 8 Gen 2 in modalità overclockata o effettivamente la partnership fra le due aziende darà vita a uno Snapdragon 8 Gen 2 più potente.

