Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

A distanza di qualche settimana dal rilascio per la serie S20, anche Samsung Galaxy S20 FE si aggiunge alla lista degli aggiornati a One UI 5.0 e Android 13. E lo fa addirittura prima di S21 FE, che comunque dovrebbe essere uno dei prossimi nella lista. Tempistiche a parte, è una notizia che non potrà che fare piacere ai possessori di uno smartphone più apprezzato negli ultimi anni all'interno del catalogo Samsung, grazie a un rapporto qualità/prezzo particolarmente elevato.

Arriva l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 su Samsung Galaxy S20 FE

Oltre alle novità di Android 13, One UI 5.0 porta con sé un'interfaccia rinnovata in termini di icone, animazioni, effetti visivi, sfondi e personalizzazioni varie; dal punto di vista funzionale, migliorano le notifiche, ci sono nuove Routine, widget impilabili, gesture per multitasking, ecosistema e Samsung DeX migliorati, estrazione testo dalle immagini, più opzioni per fotocamera e galleria e altro ancora. Ma vi invitiamo a leggere l'articolo dedicato per consultare l'intero elenco di novità.

Il roll-out One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy S20 FE sembra essere partito in Russia, ma ci aspettiamo che già nei prossimi giorni giunga anche in Italia; per verificare che l'aggiornamento sia eventualmente arrivato, potete controllare andando in Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

