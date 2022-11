Samsung è un fulmine con gli aggiornamenti ma promette più velocità

Quando si parla di aggiornamenti nel mondo Android, è impossibile non fare paragoni con l'ecosistema Apple. Cupertino ha ancora la palma di produttore che aggiorna di più ma anche dal punto di vista dell'OS del robottino verde si stanno facendo tanti passi avanti. Il più rapido è senza dubbio Samsung ma ora l'azienda asiatica promette anche più velocità negli aggiornamenti!

Samsung promette aggiornamenti ancora più veloci per il 2023

Volendo fare il punto della situazione, è impossibile non notare la celerità di Samsung. Google ha lanciato Android 13 il 15 agosto mentre il primo aggiornamento di Samsung (con la One UI 5) è stato rilasciato il 24 ottobre, a bordo della serie Galaxy S22. Precisamente sono poco più di due mesi; nel frattempo sono davvero tanti gli smartphone che hanno ricevuto il fatidico update e tra i più recenti troviamo i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Tirando le somme, il debutto della One Ui 5 è stato il più veloce di sempre, con una copertura di smartphone decisamente ampia. Samsung avrebbe potuto aggiornare gli attuali top di gamma e poi rimandare l'update per la stragrande maggioranza dei mid-range al 2023, ma così non è stato.

Tuttavia la compagnia asiatica ha annunciato – tramite un post sul sito ufficiale – che per il 2023 ha intenzione di fare meglio. Per il prossimo anno, Samsung promette di essere ancora più veloce nel rilasciare gli aggiornamenti e di portare le future versioni di One UI a bordo di ancora più dispositivi contemporaneamente (ed il più celermente possibile).

Insomma, è interessante notare (oltre al traguardo) il fatto che finalmente un produttore Android stia dando la massima priorità agli aggiornamenti software. Inoltre parliamo di un brand che in passato non ha mai fatto gridare al miracolo (anzi): il cambiamento è stato totale, allineandosi agli interessi di una grande fetta di utenti.

Chissà se altri brand di smartphone prenderanno l'esempio di Samsung e renderanno il rilascio degli aggiornamenti più veloce. Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire quale produttore Android aggiorna di più, date un'occhiata al nostro approfondimento; per gli utenti Samsung, invece, eccovi la lista dei modelli con One UI 5 ed Android 13.

