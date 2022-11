Sicurezza di giorno e di notte con la videocamera Reolink RLC-810A, per una casa sempre protetta

State pensando di munire la vostra abitazione di un sistema di videosorveglianza coi fiocchi? E perché non farlo risparmiando? Reolink non solo ha il prodotto giusto, ma ha anche lanciato un'ottima offerta che vi permette di acquistare la videocamera di sicurezza RLC-810A ad un prezzo scontato utilizzando il codice coupon aw810abf. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

La videocamera di sicurezza Reolink RLC-810A vi protegge di giorno e di notte

RLC-810A è una delle videocamere di sicurezza più avanzate di Reolink, in grado di distinguere persone, veicoli e animali e inviando notifiche in tempo reale quando viene rilevato un movimento. Il dispositivo è di tipo plug and play, in altre parole non necessita di procedure di installazione particolari ed è subito pronto all'uso. Presenta un design impermeabile che lo rende resistente anche alle intemperie e, soprattutto, non avrete bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento per poter beneficiare del servizio di videosorveglianza.

La videocamera è dotata di un sensore da 8 MP che può catturare immagini in qualità 4K Ultra HD, così da mostrarne anche i dettagli più piccoli; mentre la tecnologia a infrarossi, unita a quella 3D-DNR, offre una visione notturna più chiara e nitida, anche per distanze fino a 40 metri.

Il tutto può poi essere monitorato direttamente dall'app Reolink: potete osservare cosa sta accadendo all'interno o all'esterno della vostra abitazione in tempo reale, ricevere avvisi di movimento quando viene rilevata la presenza di una persona, di un animale domestico o di un'auto all'esterno della porta – o comunque nel luogo in cui è stata installata la videocamera RLC-810A. O ancora, è possibile precisare una zona di rilevamento, ovvero aree in cui movimenti possono essere ignorati, delle zone sicure insomma.

Un aspetto molto interessante riguarda le modalità di registrazione. Reolink RLC-810A ne offre ben tre: la registrazione continua, la registrazione attivata dal movimento e quella di un orario specifico. Tutti i video così registrati possono essere memorizzati su di una scheda microSD, NVR Reolink o server FTP.

Infine, ma non meno importante, la videocamera di sicurezza Reolink offre supporto per Google Assistant ed Amazon Alexa. Basterà dire: “Hey Google, mostrami il cortile di casa”, oppure “Alexa, mostrami mostrami la telecamera nella camera” per vedere le immagini live della telecamera.

Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il