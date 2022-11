Redmi K60E potrebbe essere il rebrand di un famoso flagship Xiaomi

Si torna a parlare della serie K60 di Redmi con nuove indiscrezioni riguardanti, questa volta, il modello K60E. Secondo le ultime informazioni emerse online, questo nuovo smartphone potrebbe essere una versione re-disegnata di uno degli smartphone di punta si Xiaomi.

Redmi K60E è un redesign di Xiaomi 12T?

Un nuovo leak, infatti, riporta la possibilità che il nuovo Redmi K60E (dove la “E” dovrebbe andare a rappresentare la parola Extreme) non sarà altro che una revisione di Xiaomi 12T.

Lo smartphone codificato con il codice “22127RK46C” e il nome “Rembrandt“, secondo le indiscrezioni dovrebbe arrivare solamente sul mercato cinese, dove per l'appunto non è ancora disponibile Xiaomi 12T (arrivato in Italia nel mese di ottobre), magari con un piccolo miglioramento delle performance, passando da un Dimensity 8100 Ultra ad un 8200.

Vi ricordiamo che la serie K60 di Redmi sarà composta da ben tre diversi smartphone: la versione standard, la versione Pro e la sopracitata versione E. Il lancio di questi nuovi dispositivi è atteso in Cina nel primo trimestre del 2023.

