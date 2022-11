Recensione xTool D1 Pro: un incisore laser “Pro” anche nella semplicità

Mi rendo conto che la stragrande maggioranza di chi sta leggendo questo articolo, non ha mai realmente pensato di voler acquistare un incisore laser. Perché, si sa, si tratta di prodotti molto di nicchia che si sono sempre rivolti ad un particolare bacino d'utenza. Ultimamente però le cose stanno cambiando parecchio, e sono sempre di più le persone incuriosite sull'argomento, che si chiedono “cosa si può fare con un incisore laser”. Vedetela così: un incisore laser è un dispositivo molto simile ad una stampante 3D ma, allo stesso tempo, profondamente diverso.

C'è da dire poi, che le aziende hanno puntato molto su questa categoria di prodotti e da un anno a questa parte stanno proponendo modelli sempre più semplici ed intuitivi da utilizzare. Uno su tutti l'xTool D1 Pro, l'evoluzione di uno dei modelli più di successo del brand, che arriva aggiornato in diverse caratteristiche, come l'elettronica e il modulo laser e può essere acquistata anche in una versione più potente, con una potenza d'incisione di ben 20w.

Recensione xTool D1 Pro: qualità e potenza “Pro”, alla portata di tutti

Unboxing

La confezione del xTool D1 Pro è in tutta sostanza identica a quelle degli altri incisori laser. Anche in questo caso il prodotto arriverà con una confezione di cartone completamente disassemblato e con tutti gli accessori necessari per il montaggio assieme ad un paio di occhiali per proteggere gli occhi dal laser.

Contenuto della confezione

Una delle caratteristiche che rendono quasi unico l'xTool D1 Pro è la sua semplicità di assemblaggio. Sia chiaro, le viti sono tante e ci vorrà sempre un po' di pazienza, ma siamo finalmente al cospetto di un modello che può essere montato anche dalle persone meno esperte, anche grazie all'ottimo manuale di istruzioni che ha immagini molto chiare. Vi sembrerà una cosa di poco conto ma, credetemi, non lo è.

Design e caratteristiche

Con un'area di incisione grande 43 x 40 cm, l'xTool D1 Pro è realizzato sostanzialmente tutto in alluminio. La struttura è molto solida e tutti i punti di connessione tra le diverse sezioni della struttura sono precisi al millimetro. In tutta sostanza, questo incisore è in grado di lavorare su materiali grandi più di un foglio di carta A3, con un ingombro generale più ridotto rispetto agli altri modelli che abbiamo potuto testare, con un conseguente vantaggio per chi non ha molto spazio a disposizione in cui riporre l'incisore.

I cavi da collegare sono ben organizzati, ed i connettori sulla struttura sono stati posizionati in zone ben ragionate, in modo da ottimizzare anche il cable management. Tutte le connessioni dell'incisore sono state posizionate anteriormente, sulla destra, ed includono una porta USB per il collegamento al computer, l'ingresso per una scheda di memoria, un'antenna per la connessione alle reti WiFi oltre che, chiaramente, l'ingresso per l'alimentatore.

Nella struttura anteriore è stato poi inserito il tasto di accensione e spegnimento del dispositivo, che però non è accompagnato da alcun sistema di blocco immediato del sistema né da una chiave per l'attivazione. Integra però un rilevatore di fiamma, che disattiverà automaticamente l'incisore in caso di piccoli incendi, e di un giroscopio con il medesimo scopo ma che si attiverà qualora l'incisore dovesse essere inclinato in fase di funzionamento.

I piedini aggiuntivi (venduti separatamente)

Molto interessante l'idea che ha avuto il brand di dare agli utenti la possibilità di acquistare dei piedini aggiuntivi che, collegati a quelli già presenti nella struttura, darebbero la possibilità di alzare il baricentro dell'xTool D1 Pro fino a 90 millimetri, per permetterne il funzionamento anche su prodotti con un'altezza superiore.

Modulo laser

xTool D1 Pro può essere acquistato in tre versioni che differiscono tra loro sostanzialmente per la potenza del modulo laser integrato. C'è la versione da 5w, quella da 10w e quella da 20w. Noi abbiamo ricevuto in prova la versione con modulo laser da 10w che, così come gli altri moduli che è possibile scegliere in fase di acquisto, è caratterizzato da un sistema a spot compresso.

In sostanza, comprimendo le dimensioni del punto luminoso che andrà poi ad incidere o a tagliare, si avrà un conseguente aumento della densità di energia a causa della concentrazione di potenza il che, a sua volta, consentirà incisioni ad alta risoluzione e tagli più profondi sui materiali: nel modello da 10w le dimensioni dello spot compresso sono da 0.08 x 0.06 millimetri, ottimi parametri che difficilmente si troverebbero su altri laser con la stesa potenza.

Il sistema anti polvere e fumo che protegge il laser

C'è poi una piccola chicca nel modulo laser dell'xTool D1 Pro: la struttura della protezione in plastica con cui è avvolto il diodo, è realizzata in modo da prevenire che l'incisione venga compromessa dal fumo o dalla polvere generati dal contatto del laser con il materiale su cui andrà a lavorare. Ed è proprio questa una di quelle piccole cose a cui nessun brand da importanza, che però migliorano sensibilmente il risultato dell'incisione.

Ciò che proprio non mi ha fatto impazzire del sistema pensato da xTool è la messa a fuoco del laser. Sia chiaro, è sempre precisa ed è praticamente impossibile sbagliare, ma per modificare l'altezza dal punto di incisione sarà necessario abbassare una guida metallica integrata lateralmente nel modulo e svitare una vite che è particolarmente difficile da raggiungere, soprattutto se si hanno le mani grandi. Insomma, avrei preferito che il brand avesse utilizzato un qualcosa di più immediato e semplice da manipolare.

Come si usa l'incisore laser xTool D1 Pro

Così come tutti i modelli che abbiamo avuto in prova, anche con l'xTool D1 Pro è importante ricordarsi che si tratta di un incisore aperto e che quindi genererà parecchio fumo e cattivi odori. Ed è una cosa normale: si tratta di un incisore laser, il che vuol dire che per lavorare brucerà le superfici su cui sta incidendo. Per questo il mio consiglio è quello di utilizzare il prodotto solo in un ambiente ben ventilato, visto che la sua struttura non prevede l'utilizzo di una scatola di ventilazione.

In quanto a semplicità di utilizzo, xTool D1 Pro viene accompagnato da una particolare caratteristica che praticamente non ho trovato in nessun modello che ho avuto modo di testare: un'applicazione dedicata. Sia chiaro, si può comunque utilizzare con Lightburn che è la più famosa applicazione nel mondo dell'incisione laser, disponibile per Windows e Mac, ma a pagamento, e si può anche utilizzare tramite Laserbox su iPhone e Android.

Ma oltre alle tipiche applicazioni che, ormai, abbiamo imparato a conoscere a memoria, xTool D1 Pro può essere utilizzato anche con xTool Creative Space, l'app proprietaria con cui il brand ha semplificato parecchio la gestione del laser e delle relative impostazioni.

Utilizzarla è davvero semplicissimo. Basterà installarla e collegare il laser al computer tramite USB (o tramite WiFi) ed il gioco è fatto. L'applicazione integra tanti tipi di forme e di testo per iniziare ad utilizzare l'incisore, che sono accompagnati da alcuni (semplici) strumenti di disegno vettoriale.

La cosa buona poi è che grazie alla scheda progetti si potranno visualizzare anche i materiali utilizzati e le istruzioni dettagliate, comprese le impostazioni da dare alla macchina in base al materiale. Insomma, è un'app semplice, che però rende accessibile a tutti il processo di incisione o taglio.

È chiaro che, una volta chiari tutti i fattori chiave per incidere o tagliare, e presa manualità con il concetto di incisione o taglio laser, probabilmente si inizierà ad utilizzare software come Lightburn o Laser GBL, ma il fatto che il brand abbia pensato alla propria soluzione software è un particolare che a me è piaciuto tantissimo.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'xTool D1 Pro è di 849,00 dollari ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 699,99 dollari, ossia circa 677 euro al cambio attuale. Un prezzo in linea con quanto offre attualmente il mercato in termini di incisori laser, con la differenza che in questo caso stiamo parlando di un prodotto ricco di funzionalità e soprattutto semplice da utilizzare.

E sono forse proprio la semplicità di utilizzo, anche grazie all'app proprietaria perfetta per i meno esperti, e la semplicità di assemblaggio i punti forti dell'xTool D1 Pro perché quando si vuole far diventare “mainstream” prodotti come gli incisori laser, la semplicità è proprio uno dei fattori su cui puntare in modo da far capire anche ai meno esperti del settore che è possibile utilizzare questi dispositivi anche senza alcuna esperienza.





