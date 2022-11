Un po' come è successo con le stampanti 3D, nella prima fase dell'arrivo nel mercato degli incisori laser, la stragrande maggioranza di questi prodotti era realizzata in modo da garantire sì buone performance, ma una gestione ed un assemblaggio non proprio adatti a tutti. Poi questo particolare settore è diventato via via più grande, e le aziende hanno iniziato a produrre modelli molto più semplici da utilizzare, con lo scopo di raggiungere anche quegli utenti meno esperti e che, magari, si approcciavano per la prima volta al mondo dell'incisione e del taglio tramite laser.

Vero è però, che praticamente tutti i modelli hanno continuato ad essere caratterizzati da un paio di “limitazioni” che rendevano comunque un po' macchinoso tutto il processo di preparazione prima dell'incisione. Ed è questo il punto principale sul quale, a mio parere, si sono concentrati quelli di Two Trees con il loro TS2: il nuovo incisore laser si contraddistingue da praticamente tutto il resto dei suoi competitor non solo per la qualità dei materiali o per la presenza di un microprocessore a 32 bit e di un modulo WiFi che ne permette anche l'utilizzo tramite smartphone, ma soprattutto grazie ad un sistema che troviamo per la prima volta in un modello di questa fascia di prezzo: l'autofocus del diodo laser. E, credetemi, questa singola funzione renderà tutto l'utilizzo del Two Trees TS2 spaventosamente più semplice e preciso.

Recensione Two Trees TS2: con l'autofocus questo incisore cambia le regole del gioco

Unboxing

La confezione del Two Trees TS2 è profondamente diversa da quella di tutti gli altri incisori laser che abbiamo testato in questi ultimi mesi, e lo è per un motivo: il dispositivo non arriva in un'unica confezione, ma con tutti i suoi componenti divisi in tre scatole.

In ogni caso però, le confezioni sono numerate e grazie ad un chiaro manuale di istruzioni, assemblare il Two Trees TS2 è semplice e può richiedere massimo un'oretta per gli utenti meno esperti: una volta assemblato, l’incisore laser è praticamente già pronto all’uso.

Design e caratteristiche tecniche

Con un ingombro di 17x71x17 cm, il Two Trees TS2 garantisce un piatto di incisione di 45×45 cm (più grande di 5 cm per lato della stragrande maggioranza dei suoi competitor nella stessa fascia di prezzo). È realizzato perlopiù in alluminio di ottima qualità e tutti i collegamenti da fare sono semplici e ordinati grazie ad un buon cable management. Sin dal primo approccio a questo incisore, si nota come Two Trees abbia investito parecchio in termini di design e materiali, riuscendo a produrre un prodotto che effettivamente trasmette una maggiore sensazione di solidità rispetto agli altri incisori che abbiamo testato negli ultimi tempi.

Ma questo design ha comunque un prezzo: la parte più complicata di tutto l'assemblaggio è far passare le cinghie sulle pulegge, facendo molta attenzione al processo di allentamento e tensionamento delle cinghie stesse. E allo stesso modo, bisogna fare molta attenzione al posizionamento dei passacavi perché, se posizionati in maniera scorretta, sarà necessario disassemblare il telaio per poter correggere il proprio errore.

Ad ogni modo si tratta di un prodotto in cui tutte le sezioni si adattano in modo certosino tra loro, azzerando vibrazioni o oscillazioni in ognuna delle articolazioni ed anche l'aspetto generale dell'incisore trasmette un non so che di prodotto professionale.

Anteriormente è stato posizionato il (grande) controller che nasconde tutta l'elettronica ed integra un sensore per il rilevamento di eventuali fiamme oltre che ad un tasto d'emergenza che, se premuto, arresterà totalmente il dispositivo in caso di problemi. Ha poi un giroscopio, con il quale qualora la macchina dovesse essere inclinata di 15° o più, si disattiverebbe automaticamente il sistema.

A destra del controller poi, il brand ha deciso di integrare uno strato in plexiglass di colore rosso, che ha il compito di filtrare (per la seconda volta) la luce emessa dal diodo laser in fase di incisione e taglio: è un'ottima soluzione, soprattutto considerando che il Two Trees TS2 è un modello a telaio aperto.

Rispetto agli altri incisori, già quando si guarda per la prima volta il Two Trees TS2 ci si rende subito conto di una cosa: il baricentro è molto più alto rispetto a quello degli altri dispositivi. Il che però non ha assolutamente influenzato il problema relativo alle vibrazioni armoniche della struttura, grazie all'ottima qualità del telaio e delle articolazioni con cui si connettono i vari componenti della struttura.

Di ottima qualità anche il modulo laser da 10w che, assieme alla tecnologia a spot compresso, consente al Two Trees TS2 non solo di garantire una precisione di incisione ultra fine di soli 0,01 millimetri, ma anche di tagliare in un unico passaggio strati che possono essere spessi fino ad 8 millimetri: grazie a questa precisione, il Two Trees TS2 è in grado anche di tagliare l'acciaio inossidabile.

Ma non finisce qui. Sempre grazie alla grande precisione del diodo laser, il Two Trees TS2 è uno dei pochi incisori laser in questa fascia di prezzo ad integrare l'autofocus. In soldoni, l'altezza del modulo laser viene regolata manualmente tramite una manopola di colore rosso posizionata nella sezione anteriore della struttura, e la macchina poi gestirà la messa a fuoco in maniera del tutto autonoma: è una soluzione che funziona piuttosto bene, con la quale non solo si semplifica la preparazione generale del dispositivo in fase di stampa, ma migliora significativamente la qualità delle immagini incise.

Immagini che possono essere elaborate in maniera autonoma grazie ad al chip ESP32-DOWD-V3 integrato e il microprocessore a 32 bit, che quindi permetteranno l'utilizzo dell'incisore anche senza la necessità di una connessione continuativa ad un computer.

Ciò di cui ho sentito molto la mancanza con il’Two Trees TS2 è un display touch. Abbiamo provato in passato dei modelli che integravano uno schermo con il quale gestire tutto il sistema, aprire i file e dare via alla stampa senza l’utilizzo di un computer, che abbiamo trovato molto comodi.

Vero è però che, come vedremo, il’Two Trees TS2 non solo può essere gestitio da un PC o da un Mac, ma anche tramite un’applicazione per smartphone che è estremamente semplice da utilizzare e che rende tutto il processo di incisione molto più immediato.

Come si usa l'incisore laser

Prima di entrare nel dettaglio dell’incisione, è importante tenere a mente un particolare essenziale qualora si voglia utilizzare un prodotto del genere: così come tutti gli altri incisori laser aperti, anche il Two Trees TS2 produrrà parecchio fumo e cattivo odore. Ed è una cosa normale: si tratta di un incisore laser, il che vuol dire che per lavorare brucerà le superfici su cui sta incidendo. Per questo il mio consiglio è quello di utilizzare il prodotto solo in un ambiente ben ventilato, visto che la sua struttura non prevede l’utilizzo di una scatola di ventilazione.

Al netto della possibilità di trasferire i file tramite WiFi, le modalità di gestione del Two Trees TS2 sono praticamente identiche a quelle di tutti gli altri incisori. I file ed i relativi parametri di stampa possono essere gestiti tramite due software, Lightburn (per Windows e Mac) e GRBL Laser (solo per Windows).

Nella fattispecie, il primo programma disponibile per entrambi gli OS, risulta essere decisamente più completo e permette di accedere a più funzionalità, tuttavia è più complesso nell’utilizzo iniziale ed offre un free trial di un mese, per poi passare ad un abbonamento a pagamento.

Il software LaserBurn permette sia la configurazione manuale che automatica: nel caso in cui decidiate di servirvi di questo applicativo, però, consigliamo la configurazione manuale, nella quale dovrete indicare soltanto le dimensioni dell’asse X ed Y.

Affidandovi a GRBL Laser (disponibile soltanto per Windows) avrete invece un software gratuito ed anche molto semplice ed intuitivo da utilizzare, ma di contro non avrete accesso alle stesse funzionalità del primo. In caso di primo utilizzo, ad ogni modo, vi consigliamo di affidarvi al primo.

In termini pratici, in entrambi i casi, vi basterà caricare un qualsiasi tipo di immagine ed il software lo rielaborerà per inciderlo sul materiale scelto. In questo caso, sarà fondamentale la scelta della potenza per ottenere un taglio ottimale sul materiale.

C’è poi anche la possibilità di utilizzare il Two Trees TS2 direttamente dal proprio smartphone, scaricando un’app gratis disponibile sia per Android che per iPhone, con la quale non solo si avranno a disposizione i controlli principali che si trovano anche nelle applicazioni per PC e Mac, ma che permetterà di bypassare i G-Code ed incidere praticamente qualsiasi cosa, fotografie incluse.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Two Trees TS2 è di 549 dollari ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 459 dollari. Capirete quindi che per le sue caratteristiche, si tratta di uno dei modelli con il miglior rapporto qualità prezzo nel mercato che, in tutta sostanza, è meno costoso di alcuni incisori con caratteristiche e precisione inferiori. Una volta assemblato il dispositivo tutta la struttura è talmente solida da ridurre al minimo le vibrazioni, ed il suo design è tra i più gradevoli visti in circolazione.

Peccato per la mancanza di un display touch con il quale gestire la stampa direttamente dal dispositivo, vero è però che chiunque non voglia impazzire con la creazione dei GCode, avrà a disposizione la possibilità di effettuare tagli e incisioni anche tramite un'app per smartphone che è molto semplice da utilizzare.

Insomma, con il Two Trees TS2 il brand ha messo bene in chiaro un particolare che bisognerebbe sempre tenere a mente prima di acquistare un prodotto di questa categoria: la precisione di incisione e taglio non dipendono solo dalla qualità e dalla potenza del modulo laser, ma soprattutto dall'attenzione ai dettagli strutturali e la buona gestione delle vibrazioni armoniche. Due fattori in cui il Two Trees TS2 eccelle.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

