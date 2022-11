Recensione Amazon Echo Buds 2: ok, con questo sconto il prezzo è giusto!

Ne ho lette di cotte e di crude sugli Amazon Echo Buds 2, la seconda generazione degli auricolari TWS con Alexa e riduzione del rumore, arrivati da un po' anche nel nostro mercato dopo una prima generazione mai venduta ufficialmente nel Bel Paese e che, effettivamente, aveva qualche problemino. Con la seconda generazione però, Amazon è riuscita a migliorare alcuni dei difetti sottolineati nei primi giorni di vita del modello precedente, a partire dalle dimensioni e dalla comodità, fino ad arrivare all'integrazione della ricarica veloce.

Il punto però è che, quando furono presentati questi auricolari in Italia, il prezzo di listino era palesemente troppo alto: partendo proprio da questa base quindi, sono state parecchie le critiche anche sulla seconda generazione degli auricolari di Amazon proprio per il loro rapporto qualità/prezzo.

Un rapporto forse un po' sbilanciato che, però, è stato compreso dal brand che ha risposto al problema mettendo gli Amazon Echo Buds 2 in super offerta: praticamente ora gli auricolari con Alexa si possono acquistare con il 50% di sconto. E, credetemi, è una cifra più adeguata per avere la comodità di poter utilizzare Alexa mentre si è in giro, che si utilizzi uno smartphone Android o un iPhone.

Recensione Amazon Echo Buds 2: con lo sconto del 50% gli auricolari con Alexa sono tutta un'altra musica

Design e materiali

C'è una cosa da prendere subito in considerazione con le Amazon Echo Buds 2: non ci si deve far influenzare troppo dal design. E lo dico perché ok, gli auricolari di Amazon seguono lo stile dei prodotti Amazon Basics, ma al primo approccio mi hanno subito trasmesso una sensazione di “poca comodità” per la loro forma. Fortunatamente però, appena li ho indossati mi sono reso conto di sbagliarmi: sono leggeri e, soprattutto, sono comodi.

Il design è semplice e minimale, nel pieno rispetto di tutti i dispositivi Amazon, e sono realizzati con una scocca in policarbonato opaca, che può essere di colorazione nera o bianca. La zona che va inserita nel padiglione auricolare invece è sempre in policarbonato, ma in questo caso lucido, e trasmette decisamente una sensazione più premium, soprattutto considerando che parliamo di auricolari TWS con cancellazione del rumore e con Alexa che si possono acquistare in sconto a meno di 60 euro.

In buona sostanza, gli Amazon Echo Buds 2 sono degli auricolari a bottone, con un bulbo esterno piuttosto grande, ma anche particolarmente leggero. Ogni singolo auricolare è grande 20×19.1×19.1 millimetri e pesa 5,7 grammi, il che evita di appesantire l'orecchio e non lo infastidisce neppure dopo lunghe sessioni di utilizzo.

Ciò su cui Amazon avrebbe dovuto lavorare un po' meglio è la custodia, che si può acquistare sia in versione tradizionale che in versione dotata di ricarica wireless, ma che è realizzata con una plastica un po' troppo leggera, così come è leggera la cerniera che ne permette l'apertura e la chiusura.

Grande 66.8×28.6×39.1 millimetri e pesante 44.4 grammi, non è tra le custodie più compatte in circolazione e, soprattutto, è realizzata con una forma che a lungo andare potrebbe risultare un pò scomoda soprattutto da tenere in tasca, per via delle sue linee piuttosto squadrate. Poco male però, perché si tratta di una custodia che – come vedremo – supporta la ricarica veloce.

Qualità dell'audio e riduzione del rumore

Dal punto di vista puramente qualitativo, arriviamo subito al sodo: Amazon Echo Buds 2 si sentono bene, considerando il prezzo di vendita. Integrano dei driver dinamici da 5.7 millimetri con i quali sono in grado di garantire una buona qualità audio, a patto che si abbia la voglia di modificare leggermente l'equalizzazione. Il punto è che out-of-the box, gli auricolari di Amazon arrivano con un bilanciamento del suono forse un po' piatto e fin troppo equilibrato e sì, per alcune persone questa caratteristica potrebbe essere una nota positiva, ma in realtà quando si ascolta per la prima volta un qualsiasi brano musicale si ha subito una sensazione di poca incisività del suono.

Le cose però migliorano profondamente quando si modificano le impostazioni di equalizzazione degli auricolari: il che non solo vuol dire che effettivamente la qualità di riproduzione dei driver c'è, ma anche che in questo modo tutti potranno riuscire ad impostare una resa sonora adatta alle proprie esigenze personali.

L'ANC è buono, certo non è ai livelli di quello delle Samsung Galxy Buds 2 Pro (qui la recensione), ma considerando il prezzo di vendita attuale è probabilmente la migliore cancellazione del rumore che potrete ottenere spendendo meno di 60 euro. L'efficacia è giusta, la soppressione delle frequenze è ben bilanciata, ed è palese quanto Amazon abbia fatto un ottimo lavoro soprattutto per le frequenze più basse e sui rumori continui che, a differenza di toni squillanti e voci, vengono soppresse in maniera molto efficace.

Così così la modalità trasparenza, che è nella media ma che è qualitativamente superiore rispetto a quella integrata in tutti gli altri modelli competitor nella stessa fascia di prezzo, ma che restituisce un suono un po' tendente al metallico e a tratti poco naturale.

Applicazione ed Alexa

La punta di diamante delle Amazon Echo Buds 2, nonché la funzione più comoda degli auricolari di Amazon, è la possibilità di sfruttare Alexa al pieno delle sue forze. Sia chiaro, in termini di funzionalità non ci sono differenze sostanziali con quelle che si hanno negli altri auricolari che integrano l'assistente di Amazon, ma la differenza fondamentale sta nel fatto che con gli Amazon Echo Buds 2 è possibile attivare Alexa con la voce senza la necessità di toccare fisicamente i TWS.

Per sfruttarne tutte le funzionalità sarà necessario innanzitutto accoppiare gli auricolari tramite l'app Alexa disponibile sia per Android che per iOS. Dopo l'associazione si potranno sfruttare tutte le opzioni di personalizzazione, come attivare o disattivare l'ANC o la modalità Ambientale, avviare un allenamento, disattivare il microfono e così via.

Tramite l'app è anche possibile personalizzare i controlli touch presenti su entrambi gli auricolari, che risultano sempre molto reattivi e – data la forma della superficie, semplici da utilizzare. La loro impostazione di default è la seguente:

Un tocco: Play/pausa;

due tocchi: brano successivo e risposta/chiusura di una chiamata;

tre tocchi: brano precedente

pressione prolungata: da modalità ANC a quella ambientale.

In alternativa, poi, si può anche decidere di personalizzare il tocco prolungato in modo da configurarlo con altri assistenti digitali, a patto però che si accetti di sacrificare il controllo del volume e l'ANC.

C'è anche una funzione per trovare le cuffie geolocalizzandole o facendole suonare, una funzione introvabile a questo prezzo, purtroppo però non è presente la connessione multipoint per il collegamento degli auricolari a due dispositivi contemporaneamente.

Autonomia della batteria

Ma è sull'autonomia della batteria che quelli di Amazon avrebbero dovuto fare un po' di più. Con ANC ed Alexa attivi, nonostante l'azienda dichiari circa 5 ore di ascolto, in realtà difficilmente sono riuscito a superare le 4 ore di autonomia con una singola carica. Vero è però che grazie alla ricarica veloce il problema diventa piuttosto relativo: basteranno 15 minuti di ricarica nel case per permettere agli Amazon Echo Buds 2 di funzionare per circa 2 ore. Niente male davvero.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita ufficiale degli Amazon Echo Buds 2 è di 119,99 euro per la versione con chase di ricarica tradizionale e di 139,99 euro per quella con la custodia con ricarica wireless. In realtà però, il brand ha messo in sconto al 50% entrambe le versioni, il che cambia totalmente le carte in tavola: tramite il box in basso potreste acquistare la versione con custodia di ricarica con cavo a 59,99 euro, mentre la versione con custodia di ricarica wireless costa 69,99 euro.

E a questo prezzo non c'è neppure da pensarci. Qualora si abbia la necessità di acquistare degli auricolari senza fili di buona qualità, dotati di un'ottima riduzione del rumore e di tutta una serie di funzionalità presenti sui modelli premium del mercato, Amazon Echo Buds 2 è il modello da scegliere, perché con questo sconto difficilmente si troverà qualcosa di meglio.

E poi c'è Alexa, sempre presente e con cui è possibile interagire senza la necessità di dover attivare nulla: e per chi in casa ha tanti dispositivi smart, è una cosa comodissima.





