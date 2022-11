Realme GT Neo 4 non farà rimpiangere la OnePlus degli esordi

Nonostante la crisi degli smartphone abbia colpito anche l'azienda cinese, il lancio di Realme GT Neo 4 si avvicina sempre di più, nonostante i pochi mesi passati da GT Neo 3T. Sin dalla sua creazione, la serie GT si è rivelata fondamentale per piazzare il marchio Realme nei desideri di chi cerca un prodotto prestante ma non troppo costoso. In un mondo in cui quasi tutti i top di gamma si avvicinano o superano la soglia critica dei 1.000€, l'obiettivo della gamma GT Neo è quello di puntare alle performance ma senza colpire troppo il portafogli.

Realme GT Neo 4 sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Per il momento, non ci sono ancora immagini che ci aiutino a capire quale sarà l'impronta estetica adottata per Realme GT Neo 4.

Secondo i rumors finora circolati, lo smartphone dovrebbe dotarsi di uno schermo piatto OLED con risoluzione 1.5K, dotato di refresh rate a 144 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz.

Specifiche tecniche e fotocamera

Inizialmente si ipotizzava che Realme GT Neo 4 potesse essere uno smartphone basato su soluzione targata MediaTek, ma così non sarebbe. Anziché una soluzione Dimensity 8xxx, al suo interno troverebbe spazio lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz) e GPU Adreno 730. Non conosciamo ancora i tagli di memoria, ma sicuramente saranno basati su tecnologia LPDDR5 e UFS 3.1. Conosciamo invece la batteria, cioè una 4.500 mAh (più piccola dei 5.000 mAh di Neo 3) con supporto a una più rapida ricarica a 100W. Lato software, ad accompagnare l'ultima versione di Android 13 dovrebbe esserci la nuova Realme UI 4.0.

Aleggiano ancora dubbi sul comparto fotografico di GT Neo 4, che secondo quanto trapelato dovrebbe basarsi su un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP.

Realme GT Neo 4 – Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data ufficiale, ma Realme GT Neo 4 dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del Q1 2023. Per quanto riguarda il prezzo, ci aspettiamo un costo di partenza in Italia attorno ai 600/700€.

