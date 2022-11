Le TWS QCY G1 sono perfette per il gaming e costano meno di 30€

Il mese di novembre ha portato con sé una vagonata di giochi importanti, come God of War: Ragnarock, il controverso Pokémon Scarlatto/Violetto, Sonic Frontiers e tanti altri ancora. Siete in cerca di un paio di auricolari true wireless leggeri e poco ingombranti per giocare ai vostri titoli in pace? Puntate ad un modello utile anche per il mobile gaming, magari da accompagnare al vostro smartphone top? Allora le QCY G1 sono perfette in offerta con coupon: TWS da gaming economiche e stilose!

QCY G1: gli auricolari true wireless da gaming scendono ad un prezzo top con codice sconto

Anche se parliamo di una soluzione economica, proposta in sconto a meno di 30€, le QCY G1 sono un paio di auricolari true wireless di tutto rispetto, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il primo dettaglio importante riguarda il design: le TWS sono caratterizzate da un look aggressivo, nel perfetto stile da gaming.

Abbiamo poi un'indossabilità in-ear (per un'immersione totale), 4 microfoni e tecnologia ENC per ridurre i rumori in chiamata, modalità a bassa latenza a 45 ms e supporto alla ricarica wireless. Insomma, un prodotto completo sotto tutti i punti di vista (con la solita qualità QCY).

Le TWS da gaming QCY G1 sono disponibili in offerta con codice sconto grazie allo store Hekka, con tanto di spedizione gratuita. Il prezzo scende a soli 27€: sicuramente un'occasione ghiotta per chi è in cerca di un nuovo paio di cuffiette per giocare!

