Respira aria pulita con il purificatore Proscenic A8 SE: in sconto a soli 43€!

Per chi vive in città respirare aria davvero pulita è sempre difficile, per questo arriva in soccorso il purificatore smart Proscenic A8 SE che grazie al nostro codice sconto esclusivo su Hekka può essere vostro ad un prezzo davvero ottimo.

Il purificatore smart Proscenic A8 SE in sconto grazie al nostro coupon esclusivo

Questo particolare dispositivo può purificare e sanificare l'aria in una stanza di 25 metri quadri in soli 8 minuti, grazie alla tecnologia UPV 2.0 e il sistema a torre che ruota di 360° per coprire meglio tutta la superficie.

Il filtro H13 HEPA di cui è dotato il purificatore Proscenic A8 SE è in grado di assorbire e rimuovere il 99,97% di tutte le particelle di polvere e gli allergeni (piccoli fino a 0.3 micron) presenti nell'aria. Ideale per iniziare a respirare aria più pulita anche di notte, dato che il dispositivo emette un rumore di soli 28 dB.

Il dispositivo può anche essere controllato tramite smartphone o assistente vocale come Alexa e Google Home, offrendo la possibilità di pianificare la purificazione dell'aria a determinati orari.

Il purificatore smart Proscenic A8 SE costa solamente 43.3€ su Hekka grazie al nostro codice sconto esclusivo che trovate qui in basso. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

