Samsung prende in giro Apple: a quando un iPhone pieghevole?

In questi giorni è apparso online un nuovo spot pubblicitario di Samsung che prende di mira nuovamente Apple. La pubblicità pone un interrogativo che ci siamo forse posti un po' tutti: quanto ancora ci sarà da aspettare prima di vedere un iPhone pieghevole?

La pubblicità Samsung prende in giro Apple, ma i dirigenti sono convinti: il primo pieghevole nel 2024

Il nuovo spot apparso su YouTube vede un ragazzo salire sulla staccionata di un Apple Store, da cui può metaforicamente osservare il mondo Samsung fatto di smartphone pieghevoli con fotocamere incredibili. Gli impiegati, sbalorditi, suggeriscono che anche loro stanno aspettando che quel tipo di prodotto arrivi dal loro lato. Questa non è la prima volta che l'azienda coreana prende il giro Apple per la sua line-up di smartphone; anzi, siamo soliti vedere nuovi spot beffardi ad ogni nuova uscita dei prodotti dell'azienda californiana.

Lo spot si pone quindi la domanda: quando arriveranno gli iPhone pieghevoli? Nel mentre, i dirigenti di Samsung sono convinti di avere la risposta: Apple, secondo loro, sarebbe pronta a lanciarsi nel mercato dei foldable nel corso del 2024, probabilmente quando arriveranno anche gli iPhone con presa USB-C.

Durante il meeting Mobile Experience di Samsung, infatti, i dirigenti della compagnia coreana hanno confermato l'aumento della richiesta di smartphone foldable, stimando una crescita annuale dell'80% fino al 2025. Proprio per questo motivo, l'entrata in scena di Apple potrebbe avvenire nei prossimi due anni, ma non è chiaro se il primo dispositivo pieghevole possa essere un telefono oppure un iPad. Samsung, inoltre, si sta preparando al lancio del futuro Galaxy Z Fold 5, che potrebbe avere dalla sua una gradita novità.

