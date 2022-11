Friggi senza olio per cibi più salutari con Proscenic T20: meno di 70€!

Le friggitrici ad aria in breve tempo hanno rivoluzionato la preparazione dei cibi, rendendo la cottura senza olio uno dei capisaldi per cibi più salutari e dietetici. Grazie ad un coupon, oggi potrete acquistare Proscenic T20 ad un prezzo davvero super, iniziando subito a cucinare in modo più leggero.

Proscenic T20: 12 programmi di cottura per una frittura ad aria senza olio

Proscenic T20 è una friggitrice ad aria multifunzione, in grado di grigliare, cucinare, arrostire, idratare, deidratare, tostare, riscaldare, scongelare, fermentare ed ovviamente friggere.

Grazie alla tecnologia Turbo Boost e la potenza massima di 1500W, la cottura degli alimenti sarà veloce e con il 90% di calorie in meno. Il cestello da 3.5 litri è grande abbastanza da adempiere alle esigenze di una famiglia di 3 persone, offrendo il 15% di spazio in più grazie alla forma quadrata invece che tonda.

Questo dispositivo è dotato di 12 modalità pre-impostate che vi aiuteranno a cuocere in modo ottimale qualsiasi tipo di cibo. Per esempio, la modalità dedicata al pollo vi aiuterà a renderlo morbido dentro e croccante fuori, così come la modalità dedicata alle patatine le renderà crunchy al punto giusto.

La friggitrice ad aria Proscenic T20, grazie al codice sconto che trovate qui sotto, può essere vostra al prezzo di 67.8€ su Hekka. La spedizione, in questo caso dall'Europa, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

