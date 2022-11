Proscenic M8 Pro è il robot che lava, spazza e si svuota da solo: a meno di 310€!

I robot per la pulizia stanno diventando sempre più popolari, permettendo alle famiglie più impegnate di tenere casa pulita in modo automatico, anche quando si è a lavoro. Con questo codice sconto proposto da Hekka, oggi potrete portare a casa il Proscenic M8 Pro ad un super prezzo.

Tenete pulita casa con il Proscenic M8 Pro: solo 308€ con questo codice sconto

Proscenic M8 Pro è un robot per la pulizia 2 in 1, ovvero in grado sia di spazzare che di lavare per terra. Grazie alla dock di ricarica, inoltre, il robot svuoterà automaticamente il contenitore della sporcizia una volta tornato a casa base. La batteria da 5200 mAh garantisce un'autonomia sufficiente alla pulizia di un intero appartamento di medie dimensioni.

Questo robot è dotato di un serbatoio da 300 millilitri, in grado di fornire acqua a sufficienza per la pulizia di più stanze, in modo da non dover riempirlo in continuazione. Grazie al sistema di navigazione LDS 8.0, il robot è in grado di evitare facilmente gli ostacoli come piedi di sedie e tavoli, divani o tappeti, creando una mappa completa della casa che potremo controllare attraverso l'app dedicata.

Il robot può essere controllato anche tramite assistente vocale Alexa o Google Assistant, in modo da avviare la pulizia direttamente con la voce, senza dover interagire fisicamente con il dispositivo. In confezione sono inclusi anche un telecomando, tre sacchetti per l'aspirapolvere, due filtri, due eliche aggiuntive ed una serie di filtri che aiuteranno a tenere sempre pulita la casa.

Proscenic M8 Pro è disponibile su Hekka al prezzo di 308€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il