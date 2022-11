POCO X5 5G: facciamo il punto della situazione sul prossimo mid-range

La compagnia partner di Xiaomi si prepara a lanciare il nuovo modello della serie X, smartphone di fascia media che sembra promettere bene fin dai primi leak. Per ora è ancora tutto in divenire, ma visto l'intensificarsi delle certificazioni e delle indiscrezioni è arrivato il momento di fare il punto della situazione: ecco il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati al futuro POCO X5 5G!

POCO X5 5G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

X4 Pro / X4 GT

Il design del prossimo POCO X5 5G è ancora incerto. Tuttavia una certificazione ha offerto una brevissima panoramica della scocca, la quale dovrebbe ospitare una fotocamera rettangolare simile a quella vista a bordo del precedente POCO X4 GT.

Mancano i dettagli sul display ma si vocifera della presenza di un'unità LCD con refresh rate a 120 Hz (magari da 6.6″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di campionamento del tocco avanzata).

Specifiche tecniche

Le indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche parlano di un balzo in avanti con lo Snapdragon 778G+, soluzione octa-core a 6 nm con architettura Kryo 670 (fino a 2.5 GHz) e GPU Adreno 642L. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.900 mAh (ossia 5.000 mAh); la recente certificazione 3C riporta la presenza della ricarica rapida da 67W, già vista a bordo dei precedenti X4 GT e X4 Pro 5G.

POCO X5 5G

Ovviamente troveremo il supporto al 5G, mentre lato software le certificazioni citano la MIUI 14 (quindi su base Android 13).

Il modello X4 Pro offre una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro, quindi è lecito aspettarsi almeno una soluzione simile.

Al momento non ci sono altri dettagli: non appena ci saranno novità aggiorneremo questo approfondimento con tutti i leak (e le conferme).

POCO X5 5G – Prezzo e uscita

POCO X5 5G non ha ancora una data di presentazione, anzi in realtà manca ancora una conferma da parte del brand partner di Xiaomi. Anche in questo caso provvederemo ad aggiornare il nostro articolo non appena arriveranno dettagli sull'uscita.

La versione X4 Pro 5G ha debuttato in Italia ad un prezzo di partenza di 249.9€, quindi non possiamo che aspettarci una cifra simile o leggermente superiore (in base alle novità che saranno implementate).

