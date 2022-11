POCO X4 GT 5G al minimo storico: meno di 290€ grazie a questo codice sconto!

Con l'offerta proposta oggi da Hekka, POCO X4 GT 5G raggiunge il suo nuovo prezzo minimo storico, scendendo sotto la soglia dei 290€ per la versione base. Questo smartphone offre ottime prestazioni ad un prezzo ridotto e oggi risulta ancora più conveniente grazie a questo coupon.

POCO X4 GT 5G è uno smartphone dotato di uno schermo FHD+ (risoluzione 2460 x 1080 pixel) da 6.6″ e refresh rate da 144 Hz, equipaggiato con il chipset Dimensity 8100 di MediaTek e 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone firmato POCO propone un sistema di tripla fotocamera da 64 MP per il sensore principale, affiancato da due ottiche ausiliari da 8 e 2 MP. La fotocamera frontale dedicata ai selfie, invece, offre un sensore da 16 MP.

POCO X4 GT 5G è disponibile su Hekka al prezzo di 288.9€ per la versione da 8/128 GB, mentre il taglio da 8/256 GB costa soltanto 311.9€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

Se siete interessati ad equipaggiare al meglio il vostro nuovo POCO X4 GT, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori cover, pellicole e accessori per questo smartphone.

