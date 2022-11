POCO X4 Pro, M4 Pro, Watch ed altri dispositivi in super offerta per il Black Friday

Il Black Friday è finalmente arrivato, e perché non approfittare degli sconti per acquistare un nuovo smartphone? Questo articolo lo abbiamo dedicato alle offerte POCO: sono tanti, infatti, i dispositivi che potete portarvi a casa ad un prezzo ridotto, che si tratti di un entry-level come l'M5 o di uno smartphone più performante come POCO X4 Pro. Bando alle ciance, diamo un'occhiata insieme alle migliori offerte!

Ecco i migliori dispositivi POCO in offerta per il Black Friday

Il primo smartphone in offerta di cui vorremmo parlarvi è POCO X4 Pro (QUI la nostra recensione completa). Un mid-range solo nel prezzo, ma di fatto un dispositivo che garantisce prestazioni altissime in qualsiasi ambito. Questo smartphone presenta un ampio pannello AMOLED da 6.67″ con punch hole centrale, una risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Al suo interno troviamo un SoC Snapdragon 695 di Qualcomm, realizzato a 6 nm e dotato di una CPU octa-core fino a 2.2 GHz (Cortex A78).

Il tutto è supportato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X, fino a 256 GB di archiviazione interna UFS 2.2 e persino un sistema di raffreddamento al liquido, che torna molto utile soprattutto quando si gioca. Ottimo anche il comparto fotografico, che vede dalla sua parte una tripla configurazione esterna con sensore principale da 108 MP (oltre una grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP), ed una selfie-camera da 16 MP. Ah, non dimentichiamocelo: è compatibile con le reti 5G.

In occasione del Black Friday, potrete acquistare POCO X4 Pro (6/128 GB) al prezzo scontato di 229.90€ utilizzando il codice coupon POCOBG20. In alternativa, la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è in promozione a 289.90€. Ad ogni modo, con l'aggiunta di soli 39.90€, inoltre, potrete ricevere gli auricolari POCO Buds Pro.

Passiamo adesso ad un secondo smartphone, POCO M4 Pro. Rispetto alla soluzione che abbiamo appena visto, questo secondo dispositivo presenta una differenza fondamentale: si tratta, infatti, di uno smartphone 4G, ed anche il resto della su scheda tecnica vede caratteristiche tipiche di un medio-gamma.

POCO M4 Pro sfoggia un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ a 90 Hz ed è alimentato dal chipset MediaTek Helio G96 con processore octa-core fino a 2.05 GHz. Gli fanno compagnia 6/8 GB di RAM LPDDR4X e un massimo di 256 GB di storage espandibili tramite microSD. Il comparto fotografico differisce solo per il sensore principale, che in questo caso consiste in un'unità da 64 MP.

Per il Black Friday, POCO M4 Pro scende al prezzo di appena 169.90€ per la variante 6/128 GB, e di 219.90€ per la variante 8/256 GB. Anche in questo caso, con l'aggiunta di soli 39.90€ potrete ricevere gli auricolari POCO Buds Pro.

Siete alla ricerca di uno smartphone ancora più economico? Allora potreste optare ben un POCO M5, un entry-level che saprà supportarvi in modo eccellente. Il dispositivo è dotato di un display LCD da 6,58″ Full HD+ con refresh rate Dynamic Switch fino a 90 Hz ed è alimentato dal SoC MediaTek Helio G99 con GPU Mali G57. Tra le altre caratteristiche troviamo 4 GB di RAM LPDDR4X, fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Buono il comparto fotografico, che comprende una tripla configurazione esterna da 50+2+2 MP con macro e sensore di profondità, e una selfie camera da 5 MP. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra videorecensione completa.

La promo per il Black Friday vede il prezzo di POCO M5 scendere fino a 189.90€ per la variante con 4/128 GB. Aggiungendo 59.99€ alla vostra spesa, potrete ottenere gli auricolari POCO Buds Pro.

Le offerte non comprendono solo gli smartphone ma anche altri dispositivi, come lo smartwatch POCO. Questo smartwatch sfoggia un display AMOLED da 1.6″ con risoluzione 360 x 320 pixel e bordi leggermente curvi, ed offre diverse funzionalità per il monitoraggio della salute e dell'attività sportiva, come il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue, oltre ad offrire supporto per più di 100 modalità sport.

POCO Watch è in offerta per il Black Friday al prezzo di 64.99€ con il codice coupon POCOBG 15. Di seguito trovate il link per l'acquisto di tutti i dispositivi di cui vi abbiamo parlato: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

