Oukitel WP20 Pro non teme cadute: massima resistenza ed NFC, a soli 115€

Gli smartphone rugged sono soluzioni adatte agli utenti che hanno bisogno di “un pizzico” di resistenza in più, per motivi professionali o perché appassionati di gite e sport Outdoor. Chi punta ad un modello completo ed accessibile, magari in sconto per il Black Friday, ha trovato il dispositivo perfetto: Oukitel WP20 Pro è un terminale che non si fa mancare nulla, ora in super promo con coupon Hekka!

Oukitel WP20 Pro scende di prezzo su Hekka: risparmia con questo nuovo Coupon!

Per quanto riguarda il marchio Oukitel, parliamo di un brand specializzato in smartphone ultra-resistenti, da sempre sinonimo di qualità. Nello specifico, Oukitel WP20 Pro offre vari vantaggi a prezzo stracciato: parliamo di un rugged phone robusto, dotato di uno schermo HD da 5.93″, una capiente batteria da 6.300 mAh, Android 12 ed una Dual Camera da 20 MP.

Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Helio A22, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Abbiamo il supporto NFC per i pagamenti contactless, il lettore d'impronte digitali e certificazioni di resistenza IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Quest'ultima sigla indica che il telefono ha sopportato dei test estremi, di tipo militare.

Il rugged phone economico Oukitel WP20 Pro (4/64 GB) è in promozione su Hekka, grazie al codice sconto dedicato; inoltre è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio!

