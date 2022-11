L’indistruttibile tablet rugged Oukitel RT2 in sconto: meno di 240€!

Se utilizzate spesso un tablet in ambienti di lavoro pericolosi, potreste considerare l'idea di acquistare un dispositivo rugged, ovvero in grado di resistere anche grandi cadute e forti urti. Con l'offerta di oggi, Oukitel RT2 può essere vostro a meno di 240€!

Oukitel RT2 è un tablet rugged equipaggiato con chipset MediaTek MT8788 octa-ore, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display da 10.1″ offre una risoluzione FHD+, resistente agli urti e alle condizioni estreme.

Il comparto fotografico offre un sensore posteriore da 16 MP, accompagnato da una fotocamera frontale per i selfie, anch'essa da 16 MP. Il punto forte di questo tablet, oltre alla super resistenza, è la batteria da 20.000 mAh in grado di offrire oltre 900 ore di autonomia.

Il dispositivo è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H, offrendo anche la connettività Dual Sim 4G, WiFi 2.4 e 5 GHz e il Bluetooth 4.2.

Il tablet rugged Oukitel RT2 in configurazione 8/128 GB (Global) costa soltanto 239.3€ su Hekka grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

