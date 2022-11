Il tablet rugged Oukitel RT1 non teme nulla: quasi 100€ di sconto con Coupon!

Chi lavora in imprese edili o svolge attività dove la rottura dei dispositivi può essere all'ordine del giorno, conosce bene l'importanza di avere con se uno smartphone o un tablet classificato “rugged“. Questi dispositivi corazzati, come Oukitel RT1, possono resistere davvero a tutto!

Oukitel RT1: tablet rugged con super batteria da 10.000 mAh in sconto con coupon

Oukitel RT1 è un tablet rugged dotato di chipset Helio P22 di Mediatek, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Con uno schermo FHD da 10.1″, questo dispositivo è certificato IP68 e IP69K, ovvero altamente resistente ad acqua e polvere.

La batteria super capiente da 10.000 mAh garantisce una grande autonomia, in grado di far durare il tablet fino a 350 ore in stand-by, 21 ore in chiamata e 22 ore in riproduzione video. Il tablet, inoltre, è dotato di Android 11 e supporto dual SIM per le reti 4G.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 16 MP che porta la firma di Samsung. Sorprendentemente, ritroviamo la stessa ottica anche come fotocamera per i selfie.

Oukitel RT1 è disponibile su Hekka al prezzo di 194.2€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

