OriginOS 3: ecco quali smartphone vivo e iQOO riceveranno l’aggiornamento

Il nuovo sistema operativo OriginOS 3 di vivo sembra essere proprio dietro l'angolo e l'azienda cinese ha comunicato quali saranno i primi smartphone a poter usufruire di questo aggiornamento software.

OriginOS 3 arriva in versione beta sugli smartphone vivo e iQOO

Al momento non sono note le novità di questa nuova interfaccia, dato che vivo lo presenterà ufficialmente soltanto il prossimo 8 novembre. Tuttavia, l'azienda cinese ha già comunicato su quali smartphone sarà possibile installare la prima versione beta.

Quali smartphone riceveranno OriginOS 3?

La prima serie di smartphone vivo e iQOO a ricevere il nuovo aggiornamento saranno principalmente dei top di gamma. Come avvenuto per i passati aggiornamenti, infatti, gli smarphone entry-level e medio gamma potranno effettuare l'upgrade solo in un secondo momento.

Ecco gli smartphone vivo (in edizione CN) che riceveranno la prima beta di OriginOS 3:

X Fold+

X Fold

X Note

X80 Pro

X80

S15 Pro

S15

Questi, invece, sono gli smartphone iQOO (sempre in edizione CN) che riceveranno l'upgrade fin da subito:

10 Pro

10

9 Pro

9

Neo 6

Vi ricordiamo che sulle edizioni Global il sistema operativo è il Funtouch OS, recentemente aggiornato alla versione 13 basata su Android 13.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il