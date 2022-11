OPPO Cyber Monday: acquistate uno smartphone e ricevete in regalo il fitness tracker Band Style

Il Cyber Monday è l'ultima occasione per potersi anticipare con i regali natalizi ed acquistare dei nuovi prodotti ad un prezzo super scontato. Per questa occasione, anche OPPO ha deciso di lanciare la sua promo, con ventiquattro ore di offerte incredibili su smartphone, tablet, smartwatch e molto altro!

OPPO lancia la nuova promo per il Cyber Monday

Sono davvero tante le offerte lanciate da OPPO in occasione del Cyber Monday. A partire da oggi e fino alle ore 12:00 di domani, martedì 29 novembre, se acquisterete un qualsiasi smartphone OPPO riceverete in regalo la OPPO Band Style, il fitness tracker con 12 modalità di allenamento, monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue.

Ma quali sono gli smartphone in promozione? Troviamo di tutto e di più, da OPPO Find X5 Pro a 949,99€ anziché 1299,99€; a Reno8 Pro, scontato al prezzo di 729,00€ contro i precedenti 799,99€, passando per OPPO A76, disponibile al prezzo di 159,99€ rispetto agli originali 249,99€.

Altri prodotti in offerta sono OPPO Watch Free, disponibile a 49,99€ invece di 99,99€; le OPPO Enco Air2, acquistabili al prezzo di 119,99€ invece di 199,99€; e OPPO Pad Air, il primo tablet del brand, disponibile a soli 229,99€ invece di 299,99€.

Per scoprire tutti i prodotti in promozione e procedere con l'acquisto, date un'occhiata all'OPPO Store. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OPPO(e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

