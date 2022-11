OPPO Find X3 Pro si aggiorna a ColorOS 13 e Android 13

L'ultimo capitolo della roadmap che sta introducendo l'aggiornamento ColorOS 13 basato su Android 13 si chiama OPPO Find X3 Pro. Dopo aver aggiornato gli attuali top di gamma della serie Find X5 e il pieghevole Find N, anche il flagship del 2021 sta ricevendo l'ultimo major update disponibile. A seguito del programma Beta Testing che ha permesso agli utenti di saggiare con mano l'update, adesso è arrivato il momento dell'update in forma stabile.

È tempo di ColorOS 13 e Android 13 per l'ex top di gamma OPPO Find X3 Pro

L'aggiornamento ColorOS 13 è foriero di diverse novità, come il design Aquamorphic che cambia il look degli smartphone ispirandosi agli effetti dell'acqua. Le animazioni si arricchiscono e abbelliscono grazie al nuovo Quantum Animation Engine 4.0, l'Always-On Display aggiunge il supporto a Spotify e app di food delivery, ci sono opzioni quali Bitmoji, Omoji, Insight AOD e Blossom Wallpaper per arricchire ulteriormente la personalizzazione e viene aggiunta la Shelf di OnePlus. Ma questo è solo un assaggio: per scoprire tutte quante le novità introdotte da OPPO, potete consultare l'articolo dedicato.

Per il momento, le segnalazioni dell'aggiornamento ColorOS 13 e Android 13 per OPPO Find X3 Pro arrivano da alcuni mercati asiatici, pertanto potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che arrivi anche in Europa e in Italia.

