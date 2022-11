Le nuove Enco R Pro appaiono online: ANC e driver in titanio per le cuffie OPPO

OPPO sembrerebbe in procinto di lanciare una nuova versione Pro delle cuffie Enco R, almeno stando alla certificazione emersa online tramite il sito ufficiale di China Telecom. Queste nuove cuffie, a prima occhiata, sembrerebbero appartenere ad una fascia premium, sia nel design che nelle specifiche, ma con un prezzo decisamente abbordabile.

OPPO Enco R Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie OPPO Enco R Pro hanno un design sinuoso ed una colorazione bianca che ricorda molto il form-factor scelto da Apple per le sue AirPods Pro. La custodia è dotata di LED centrale per visualizzare lo stato della batteria e l'avanzamento della ricarica.

Questi nuovi auricolari sono dotati di un particolare driver da 12.4 millimetri con rivestimento in titanio. Il modello Pro, rispetto alle Enco R standard arrivate sul mercato ad inizio 2022, offrono anche la cancellazione attiva del rumore.

Il database di China Telecom non offre ulteriori dettagli riguardanti le funzioni delle nuove cuffie firmate OPPO, bisognerà quindi attendere la presentazione ufficiale per scoprire di cosa sono davvero capaci le Enco R Pro.

OPPO Enco R Pro: prezzo e data di uscita

Le nuove Enco R Pro potrebbero avere un prezzo di 499 yuan (circa 72€), secondo le informazioni condivise dall'ente cinese. Tuttavia, per scoprire la data di lancio ufficiale e i mercati su cui verranno commercializzate bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte di OPPO.

