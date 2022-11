OnePlus si lancia nel mondo dei monitor: in arrivo i modelli E24 e X27

OnePlus ha annunciato che nel mese di dicembre la compagnia lancerà sul mercato due prodotti inediti, in un segmento di mercato in cui l'azienda non era ancora sbarcata. Stiamo parlando di due monitor: il modello E24 e il modello X27. Scopriamo i dettagli!

Arrivano i primi monitor di OnePlus: ecco E24 e X27

Con un tweet, il profilo ufficiale di OnePlus ha annunciato il lancio imminente dei due nuovi monitor, andando a popolare così un settore ancora privo di prodotti della compagnia. I monitor E24 e X27 saranno disponibili a partire dal 12 dicembre in mercati selezionati.

Al momento non si conoscono i dettagli e le specifiche tecniche per questi due pannelli, ma le sigle suggeriscono unicamente le dimensioni dello schermo: 24″ per il modello E, e 27″ per il modello X.

Dal 12 dicembre i primi due monitor di OnePlus saranno disponibili in India, ma al momento non è noto il prezzo dei dispositivi o la possibilità che questi nuovi prodotti possano arrivare anche nel resto del mondo.

Il dispositivo che invece arriverà quasi sicuramente nel nostro paese è il OnePlus Nord CE 3, di cui nelle scorse ore sono emersi tantissimi dettagli e render.

